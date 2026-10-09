Sarmiento de Junín consiguió un triunfazo de oro en condición de visitante al derrotar por 3 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata, en el encuentro que abrió la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En un desarrollo intenso y de desenlace vertiginoso, el Verde fue más efectivo en los momentos decisivos para llevarse tres puntos fundamentales que sacuden ambos extremos de las posiciones.
Sarmiento venció en el final a Aldosivi y Marabel volvió a marcar un gol
El Verde se impuso por 3 a 1 en el José María Minella con una ráfaga goleadora en los últimos cuatro minutos de juego. La victoria dejó al conjunto de Junín al borde de la clasificación a los playoffs. El ex Unión Junior Marabel marcó un gol y alcanzó a Módica en la tabla de goleadores.
El partido comenzó con emociones tempranas en la Costa Atlántica. A los 18 minutos del primer tiempo, el atacante paraguayo Junior Marabel rompió el cero a favor de la visita con una notable definición. Sin embargo, la alegría del elenco juninense duró muy poco: apenas dos minutos más tarde, el Tiburón reaccionó y estampó la igualdad transitoria a través de un certero frentazo de Lucas "Pata" Castro, cumpliendo la inexorable "ley del ex".
En el complemento, tras el regreso de los vestuarios, el dueño de casa asumió la iniciativa y realizó un gran desgaste físico en busca de la victoria. No obstante, el esfuerzo le pasó factura al conjunto marplatense en el tramo de cierre, quedando extenuado en la contención. Sarmiento supo leer el momento, cambió de ritmo y, luego de desperdiciar algunas oportunidades claras frente al arco rival, desató un vendaval arrollador sobre la hora.A los 86 minutos, Julián Mavilla sacó un zurdazo inapelable que volvió a poner en ventaja al Verde.
Ya en tiempo adicional, a los 89, Jonathan Herrera le puso la firma al golpe de gracia mediante una gran sutileza técnica para sellar el 3 a 1 definitivo que desató el festejo visitante.
Con este festejo fuera de casa, Sarmiento alcanzó la línea de las 19 unidades, colocándose en puestos de vanguardia de su zona, con la clasificación a los playoffs al alcance de la mano y manteniendo encendida la ilusión de acceder a la Copa Sudamericana.
La cara opuesta del presente la vive Aldosivi, golpeado por el resultado y sumergido en una situación sumamente crítica con los promedios, quedando a seis puntos de distancia de Deportivo Riestra cuando tan solo restan doce unidades por disputarse.