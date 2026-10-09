Torneo Clausura

Sarmiento venció en el final a Aldosivi y Marabel volvió a marcar un gol

El Verde se impuso por 3 a 1 en el José María Minella con una ráfaga goleadora en los últimos cuatro minutos de juego. La victoria dejó al conjunto de Junín al borde de la clasificación a los playoffs. El ex Unión Junior Marabel marcó un gol y alcanzó a Módica en la tabla de goleadores.