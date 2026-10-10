La relación de Leonardo Carol Madelón con Unión trasciende los números, pero sus registros estadísticos en el banco de suplentes de la Avenida López y Planes pintan de cuerpo entero la magnitud de su huella en la institución. A lo largo de un cuarto de siglo, el entrenador oriundo de Cafferata protagonizó cuatro ciclos distintos al frente del primer equipo rojiblanco, acumulando un total de 274 partidos dirigidos donde alternó momentos de consolidación, ascensos históricos, clasificaciones continentales y batallas complejas por la permanencia.
Radiografía numérica de Leonardo Madelón en Unión: el desglose completo de sus cuatro ciclos
Desde su debut en el banco rojiblanco en 2001 hasta su última etapa finalizada en 2026, el ídolo tatengue dirigió 274 partidos oficiales divididos en cuatro etapas. Repaso al detalle por los rendimientos, los ascensos y la efectividad de sus pasos por el club, donde su ciclo más reciente quedó registrado como el segundo con menor cosecha de puntos de su historial.
El primer paso del DT por la conducción técnica de la entidad santafesina se dio en el año 2001, una etapa breve de transición en la máxima categoría. En aquel ciclo inaugural, Madelón estuvo al frente del equipo en 18 compromisos oficiales, cosechando un saldo de 2 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Con esos resultados, el entrenador redondeó un 31,48% de los puntos en disputa, cifra que quedó marcada de forma definitiva como la efectividad más baja de todas sus etapas en el club.
La revancha y el tramo más exitoso de su carrera en la ciudad se produjo durante su segundo ciclo, desarrollado entre 2014 y 2016. Fue la etapa de la reconstrucción y el ansiado regreso a la Primera División: Madelón dirigió 104 partidos, acumulando 38 victorias, 41 empates y 25 derrotas. Con una efectividad máxima del 49,68%, el DT devolvió a Unión a la élite, armó un equipo sólido de memoria e instauró un estilo competitivo que se sostuvo en la máxima categoría.
Poco tiempo después, en su tercer ciclo entre 2017 y 2020, mantuvo esa senda de regularidad con 97 cotejos (36 triunfos, 30 igualdades y 31 caídas) y un 47,42% de los puntos, clasificando al Tatengue a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia.
El último capítulo de esta extensa historia se escribió entre 2025 y 2026 en su cuarto ciclo en el club. En un contexto sumamente exigente, el entrenador dirigió 55 encuentros con un registro de 18 victorias, 16 empates y 21 derrotas, obteniendo un 42,42% de efectividad. Este registro convirtió a su cuarta etapa en la segunda con menor rendimiento de puntos en la institución, ubicándose únicamente por encima del 31,48% obtenido en 2001, aunque afirmándolo de todos modos como uno de los directores técnicos con mayor cantidad de batallas dirigidas en la historia del Club Atlético Unión.