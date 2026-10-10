Madelón en la calculadora de Unión

Radiografía numérica de Leonardo Madelón en Unión: el desglose completo de sus cuatro ciclos

Desde su debut en el banco rojiblanco en 2001 hasta su última etapa finalizada en 2026, el ídolo tatengue dirigió 274 partidos oficiales divididos en cuatro etapas. Repaso al detalle por los rendimientos, los ascensos y la efectividad de sus pasos por el club, donde su ciclo más reciente quedó registrado como el segundo con menor cosecha de puntos de su historial.