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Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Unión ante Defensa y Justicia

El encuentro se disputó este viernes desde las 21:45 horas en el estadio 15 de Abril por el Torneo Clausura.

Unión vs Defensa y Justicia - LPF. Foto: Manuel FabatíaUnión vs Defensa y Justicia - LPF. Foto: Manuel Fabatía
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Unión cayó ante Defensa y Justicia por 2 a 0 este viernes en la noche por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputó desde las 21:45 horas en el Estadio 15 de Abril en Santa Fe, con goles a los 42 y 44 minutos del primer tiempo, de Juan Manuel Gutiérrez y César Pérez, respectivamente.

Tabla de posiciones

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