Unión cayó ante Defensa y Justicia por 2 a 0 este viernes en la noche por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
Copa de la Liga
Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Unión ante Defensa y Justicia
El encuentro se disputó este viernes desde las 21:45 horas en el estadio 15 de Abril por el Torneo Clausura.
Unión vs Defensa y Justicia - LPF. Foto: Manuel Fabatía
El encuentro se disputó desde las 21:45 horas en el Estadio 15 de Abril en Santa Fe, con goles a los 42 y 44 minutos del primer tiempo, de Juan Manuel Gutiérrez y César Pérez, respectivamente.
Tabla de posiciones
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