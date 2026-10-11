Un empate sin sabor

Colón fue poco fútbol y escasa ambición

Fue un partido extremadamente parejo y chato, con dos equipos a los que solo les servía ganar pero poco hicieron para lograrlo. Castet llegó a cinco amarillas y no podrá jugar ante Almirante Brown el sábado. Lo único bueno es que van cuatro partidos que no le convierten goles.