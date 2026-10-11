Colón empató 0 a 0 este domingo en su visita al Estadio Doctores José y Antonio Castiglione frente a Mitre por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional.
Fecha 33
Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colón ante Mitre
El Sabalero igualó 0-0 en Santiago del Estero. Con este resultado, el equipo conducido por Iván Delfino se mantiene en puestos de Reducido.
Colón Vs. Mitre | Fecha 33 de la Primera Nacional. Foto: Gustavo Autalan.
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En un partido trabado, el Sabalero logró sostener el cero en su arco gracias a las intervenciones clave de Tomás Giménez.
Con este punto, el Sabalero se mantiene en los puestos de reducido en la Zona A a la expectativa por la lucha por el ascenso.
Próxima fecha para el Sabalero
En la jornada 34 de la Zona A, Colón regresará al Estadio Brigadier General Estanislao López para recibir a Almirante Brown en busca de tres puntos clave que le permitan seguir escalando en la tabla y asegurar de manera definitiva su clasificación a la fase final.
Así está la tabla
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