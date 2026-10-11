#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fecha 33

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colón ante Mitre

El Sabalero igualó 0-0 en Santiago del Estero. Con este resultado, el equipo conducido por Iván Delfino se mantiene en puestos de Reducido.

Colón Vs. Mitre | Fecha 33 de la Primera Nacional. Foto: Gustavo Autalan.Colón Vs. Mitre | Fecha 33 de la Primera Nacional. Foto: Gustavo Autalan.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Colón empató 0 a 0 este domingo en su visita al Estadio Doctores José y Antonio Castiglione frente a Mitre por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional.

En un partido trabado, el Sabalero logró sostener el cero en su arco gracias a las intervenciones clave de Tomás Giménez.

Mirá tambiénColón y Mitre no se sacaron diferencias: 0 a 0 en Santiago del Estero

Con este punto, el Sabalero se mantiene en los puestos de reducido en la Zona A a la expectativa por la lucha por el ascenso.

Próxima fecha para el Sabalero

En la jornada 34 de la Zona A, Colón regresará al Estadio Brigadier General Estanislao López para recibir a Almirante Brown en busca de tres puntos clave que le permitan seguir escalando en la tabla y asegurar de manera definitiva su clasificación a la fase final.

Así está la tabla

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
Tabla de posiciones
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro