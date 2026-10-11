La previa en vivo: Colón visita a Mitre en Santiago del Estero

Hay un dato muy particular con relación a Jorge Baliño, el árbitro del partido. El último partido que dirigió en la Primera Nacional antes de su designación actual, fue el 15 de septiembre de 2024, en el partido donde Colón cayó 0-2 ante Brown de Adrogué en Santa Fe (fecha 32 de la temporada 2024). Ya Delfino, en aquel entonces, había dejado de ser el técnico de Colón: su último partido fue, precisamente, ante Mitre de Santiago del Estero y la derrota consumó su salida del club en una situación que se hizo desprolija y desconcertante, ya que Delfino estaba declarando que quería seguir y que iba a conversar con los dirigentes pero, al mismo tiempo, se estaba anunciando por las redes del club que había dejado de pertenecer a la institución.