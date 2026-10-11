Colón se enfrenta este domingo con Mitre en Santiago del Estero en condición de visitante por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional.
La previa en vivo: Colón visita a Mitre en Santiago del Estero
El Sabalero juega este domingo desde las 17 horas por la fecha 33 de la zona A.
El encuentro se disputa desde las 17 horas en el Estadio Aurinegro de la capital santiagueña con transmisión del streaming oficial de AFA, LPF Play.
Minuto a minuto
Colón, historia corta pero intensa con Mitre y hotel hasta con pista de aterrizaje
Una Santiago del Estero con cielo plomizo y temperatura agradable, fue la que recibió a Colón a su llegada el sábado por la mañana a esta ciudad que tardó en desperezarse este domingo. Recordemos que Colón tenía previsto viajar a Santiago luego del último entrenamiento del sábado, pero finalmente adelantó el viaje y lo hizo el viernes por la noche, completando en esta ciudad su última práctica a la espera del encuentro con el “Aurinegro”.
Hay un dato muy particular con relación a Jorge Baliño, el árbitro del partido. El último partido que dirigió en la Primera Nacional antes de su designación actual, fue el 15 de septiembre de 2024, en el partido donde Colón cayó 0-2 ante Brown de Adrogué en Santa Fe (fecha 32 de la temporada 2024). Ya Delfino, en aquel entonces, había dejado de ser el técnico de Colón: su último partido fue, precisamente, ante Mitre de Santiago del Estero y la derrota consumó su salida del club en una situación que se hizo desprolija y desconcertante, ya que Delfino estaba declarando que quería seguir y que iba a conversar con los dirigentes pero, al mismo tiempo, se estaba anunciando por las redes del club que había dejado de pertenecer a la institución.
Ese partido fue el de 2024. El de 2025 es muy recordado, pues fue el partido que el árbitro Felipe Viola suspendió cuando se jugaban 34 minutos del segundo tiempo y Mitre ganaba 1 a 0 con gol de Cristian Díaz. El motivo fue la cantidad de proyectiles que caía al campo de juego desde la tribuna norte y al no estar dadas las garantías, se resolvió la suspensión del partido. La novedad fue que no se lo dio por terminado, sino que la Afa determinó de inmediato que el encuentro prosiga al día siguiente (se jugaron 11 minutos) por la mañana, manteniéndose el resultado final.
Estas fueron –las de Santa Fe- las dos victorias de Mitre en el historial de cinco encuentros entre ambos clubes. Colón ganó un partido, que fue el del año pasado, cuando derrotó a Mitre en el inicio de la temporada (todavía era el Pata Pereyra el entrenador) por 1 a 0 con un gol de Brian Negro. Los otros dos encuentros quedaron en empate, por lo que el historial favorecía, antes del partido, a los santiagueños por esas dos victorias conseguidas en Santa Fe, aunque Colón llegaba a esta ciudad ostentando el invicto en los dos que se jugaron en Santiago.
Los antecedentes
La última vez que se enfrentaron fue el 24 de mayo con empate 1 a 1 por la primera rueda del actual campeonato. El gol de Colón lo había convertido Ignacio Lago.
El antecedente más reciente en Santiago del Estero es el del 23 de febrero de 2025, con triunfo rojinegro por 1 a 0 gracias a la anotación de Brian Negro.
Cómo llega cada uno
Colón viene de obtener un agónico triunfo como local ante Estudiantes de Buenos Aires por 1 a 0. Se ubica en la quinta posición de la zona A con 52 puntos, a 9 unidades de la punta.
Mitre le ganó como visitante a San Miguel por 2 a 0 en la lucha por la permanencia. El Aurinegro está 14° con 35 puntos, a sólo cuatro del segundo descenso que estaría condenando a su más reciente rival.