Se nota que Iván Delfino se dio vuelta en el momento justo en el que el árbitro le mostró la tarjeta amarilla a Castet, porque se sorprendió cuando los muy poquitos periodistas santafesinos le señalamos que había llegado a la quinta amarilla y que, por ende, no podrá jugar el partido con Almirante Brown del fin de semana que viene.
“Colón es una vasija rota, nunca se llena”
El entrenador sabalero no se fue tan fastidioso como el día del empate con All Boys. Habló de la irregularidad del torneo, de los cuatro partidos sin que le conviertan goles a su equipo y de la necesidad de mejorar arriba.
A todo esto, José Alonso (el presidente sabalero que está siempre y no se pierde un solo partido del equipo), acompañado por el tesorero de Colón, Hugo Carnevale, emprendían la retirada del estadio, no sin antes reiterar que “necesitamos mucho de la participación de los socios, porque la cuota social es la que nos permite cumplir los compromisos económicos. Hicimos un gran esfuerzo por llegar a esta situación deportiva, hemos contraído deudas, las estamos cumpliendo pero necesitamos que el hincha sea más hincha que nunca en este momento tan especial que estamos viviendo. Veo un muy buen grupo humano en el plantel y eso es lo que me alimenta la esperanza para lo que se viene”.
Alonso y Carnevale se fueron del estadio no sin antes saludar a Guillermo Raed, el presidente honorario de Mitre y sostén económico de la institución, como así también a Lucas Serafini, el actual presidente, quien confió a El Litoral que “Mitre es un club que prácticamente no tiene deudas”, aunque con un presupuesto para el fútbol que es sensiblemente inferior al de Colón.
Iván Delfino dijo luego del partido que “empezamos muy bien en los primeros 15 o 20 minutos, tuvimos transiciones rápidas con superioridad numérica que no pudimos aprovechar. Rescato el orden, no pisamos con mucha gente el área de enfrente, pero priorizo el orden. Tal vez antes nos costaban más estos partidos”.
Respecto del detalle estadístico de las cuatro fechas que lleva el equipo sin que le conviertan goles, dijo que “genera confianza el arco en cero, pero esto es por goles y debemos estar más finos y efectivos arriba, hay que apuntar a mejorar esto y sobre eso tendremos que trabajar”.
La molestia física de Lértora
Durante la semana, Federico Lértora no pudo entrenarse con normalidad. Por eso, no extrañó la variante al término del primer tiempo, cuando Delfino lo sacó y puso a Buosi. No eligió un volante de marca (Muñoz entró más tarde), sino que prefirió darle más poderío ofensivo al equipo. “Lértora se le cargó el cuádricep, por eso lo saqué. Si seguía podía ser más perjudicial. No fue un cambio táctico”, dijo Delfino.
Luego, empleó una frase interesante para definir lo que significa Colón y lo que se juega en cada partido. “Colón es una vasija rota, nunca se llena, hay que echarle siempre agua para llenarla. Necesitamos terminar lo mejor posible y lo más arriba para tener los cruces de local, ese sigue siendo nuestro objetivo”, dijo el técnico sabalero.
La búsqueda de variantes tácticas
Luego volvió sobre las primeras modificaciones que hizo: “Con Buosi busqué peso ofensivo, puse los dos puntas contra los dos centrales con el objetivo de complicarlos arriba, pero tuvimos acercamiento pero no contundencia. Luego lo puse a Beltrán porque Peinipil estaba con problemas para custodiar el lateral. Y elegí un doble cinco con dinámica, dejando a Antonio y a Toledo en esa función”.
Volviendo al partido, admitió que “en los primeros minutos del segundo tiempo pecamos de inocentes en pelotas divididas y el rival se la creyó un poco más, hizo friccionado el partido, apareció Giménez para tapar una pelota difícil pero no pasó más que eso. Anda bien Tomás, los arqueros están para atajar pero es un buen momento y eso es bueno teniendo en cuenta que Budiño sigue su recuperación”.
La baja obligada de Castet
Luego se sorprendió cuando le comentamos la quinta amarilla a Castet, que no podrá jugar el partido del sábado ante Almirante Brown. “No sabía ni me lo dijeron, la verdad es que no me dí cuenta y me sorprende. Pero bueno, tenemos que entrar con once así que ya veremos cómo armamos el equipo. No le vendrá mal, porque venía algo cansado”.
En cuanto a la marcha del torneo, dijo que “siempre se hace irregular en la parte final. Es muy parejo el torneo, no todos ganan cuando tienen que ganar. Acá en Colón hay que ganar todos los fines de semana. Suena a ‘chamuyo’, lo que digo, para los de afuera, pero es así. Tenemos finales todos los fines de semana”, concluyó el entrenador rojinegro antes de abordar el micro para iniciar el regreso a Santa Fe.