A los 21 años, Faín alcanzó 22 victorias y 34 podios en 105 carreras disputadas en las categorías de la ACTC. Desde su debut en 2022, consiguió dos títulos y un subcampeonato: ganó aproximadamente una de cada cinco finales y subió al podio en casi un tercio de sus participaciones.
Ignacio Faín, de Villa Minetti a ganar en las seis categorías de la ACTC
El piloto de Villa Minetti alcanzó en San Nicolás el triunfo que le faltaba en el Turismo Carretera. La alegría por una victoria esperada, el reconocimiento a su equipo y un camino que empezó a construir cuando tenía apenas 17 años.
El triunfo en San Nicolás le dio a Ignacio Faín la victoria que buscaba en el Turismo Carretera y completó una marca que pocos pueden mostrar: ganó en las seis categorías de la ACTC. El santafesino de Villa Minetti se convirtió en el segundo piloto en conseguirlo, después de Tobías Martínez. A los 21 años, su recorrido ya reúne dos campeonatos, un subcampeonato y resultados que explican cómo llegó hasta este presente.
Desde su debut en enero de 2022, acumuló 22 victorias y 34 podios en 105 carreras. Ganó, aproximadamente, una de cada cinco finales que disputó y terminó entre los tres primeros en casi un tercio de sus participaciones. A esos números se suman 14 poles.
La primera victoria en el TC llegó en su segunda temporada, con el Torino del Trotta Racing. Facundo Chapur terminó segundo y completó el festejo de la estructura de Chacabuco. Faín pasó a ser el ganador número 229 de la historia de la categoría y cumplió con el requisito de ganar para aspirar al campeonato.
La victoria que le faltaba
Faín fue protagonista desde la clasificación en San Nicolás: consiguió la pole y después ganó su serie. Sin embargo, la batería de Julián Santero resultó más rápida y el mendocino ocupó el primer lugar de la grilla de partida de la final.
Largar segundo le dio confianza para intentar una maniobra desde el comienzo. “Prefería largar segundo, capaz, porque primero no sé si me iba a animar. Y segundo me agrandé. No tenía nada para perder, así que lo intenté”, contó después de la carrera.
Santero conservó la punta y dominó 22 de las 25 vueltas, hasta que una falla de motor le quitó la posibilidad de ganar. Faín había seguido detrás, trabajando para acercarse.
“Después de la quinta vuelta decidimos apretar. Después de la décima te diría que empezamos a marcar un buen ritmo”, explicó.
El santafesino advirtió el problema del líder por el sonido del motor y la diferencia de velocidad. Aprovechó la oportunidad, pasó al frente y aseguró su primera victoria. Chapur también avanzó para cerrar el 1–2 de Torino.
El resultado dejó a Faín quinto entre los integrantes de la Copa de Oro, a 23,5 puntos de Chapur, quien pasó a encabezar la definición. Es su primera participación en ese minitorneo.
En medio del festejo, Nacho reconoció a quienes preparan los autos: “Trabajan un montón y se lo merecen ellos más que nosotros”. También destacó a su compañero con una frase breve: “Carrerón de Facu”.
Un campeón de 17 años
Su historia en las categorías de la ACTC comenzó el 16 de enero de 2022, en La Plata. Tenía 17 años y manejaba una Dodge del Galarza Racing en el TC Pista Mouras.
En aquella primera temporada ganó siete de las 16 finales, consiguió diez podios y seis poles. Fue campeón y superó el récord de seis victorias en un año que compartían Gabriel Novillo y Matías Laborda. Gastón Iansa igualó sus siete triunfos en 2023.
La definición mostró su dominio: ganó cuatro de las cinco competencias de la Copa Coronación de Plata y terminó segundo en la restante. Además, se convirtió en el campeón más joven de la categoría, por delante de Gaspar Chansard, que había logrado el título con 18 años en 2021.
En 2023 pasó al TC Mouras, con la misma marca y el mismo equipo. Sumó cinco victorias, siete podios y tres poles en 16 presentaciones. Terminó subcampeón y compartió con Jorge Barrio la condición de máximo ganador de la temporada.
Siete triunfos en once carreras
El año 2024 le presentó dos desafíos: el TC Pista y el TC Pista Pick Up. En las camionetas consiguió su segundo campeonato, con una Ford Ranger del Gurí Martínez Competición y la colaboración del FPA Racing.
Su campaña fue contundente. Ganó siete de las once finales, subió nueve veces al podio y consiguió cuatro poles. Es decir, se impuso en casi dos de cada tres carreras y terminó entre los tres primeros en nueve de sus once participaciones.
En el TC Pista se incorporó al Trotta Racing para manejar un Torino. Su primer podio llegó en Rafaela y, en la fecha siguiente, en Posadas, consiguió la victoria. Cerró el año con un triunfo y tres podios en 15 carreras.
Desde 2025 compite en Turismo Carretera y TC Pick Up. En la categoría mayor de camionetas también logró ganar, completando otro paso de un recorrido que en San Nicolás alcanzó las seis divisionales.
La estadística permite dimensionar lo que consiguió, pero también pone en perspectiva lo que viene: el piloto que empezó a ganar a los 17 años ahora tiene la posibilidad de disputar el título del TC. Con la victoria obligatoria cumplida y un equipo que puso sus dos Torino adelante, Faín tiene motivos para sostener esa ambición.