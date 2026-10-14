El recorrido de Ignacio Faín

Ignacio Faín, de Villa Minetti a ganar en las seis categorías de la ACTC

El piloto de Villa Minetti alcanzó en San Nicolás el triunfo que le faltaba en el Turismo Carretera. La alegría por una victoria esperada, el reconocimiento a su equipo y un camino que empezó a construir cuando tenía apenas 17 años.