Recuerdos en el automovilismo

El Roña Castro y su paso por el TC: el recuerdo de Alejandro Occhionero

Tras la muerte del excampeón mundial de boxeo, el expiloto recordó con El Litoral la carrera que compartieron en Río Gallegos, en 2003. La sencillez de una figura que también se animó a vivir el automovilismo desde adentro.