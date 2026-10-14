Luto en el deporte

Murió Jorge “Roña” Castro a los 59 años: el excampeón mundial de boxeo

El exboxeador argentino falleció tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón, provincia de Buenos Aires. Fue campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo en 1994 y protagonizó uno de los combates más recordados de la historia del pugilismo nacional.