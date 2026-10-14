Dolor en el deporte

“Nunca nos soltamos la mano”: la despedida de la novia del “Roña” Castro

Noelia Vigliarolo recordó en las redes sociales la relación que mantuvo con el excampeón mundial de boxeo, quien murió este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón. En su mensaje, evocó los viajes, la convivencia y el vínculo que compartieron.