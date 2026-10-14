La muerte de Jorge Fernando “Roña” Castro generó repercusiones en el mundo del deporte y entre las personas cercanas al exboxeador. En ese contexto, su pareja, Noelia Vigliarolo, publicó un mensaje de despedida en Instagram en el que recordó los años que compartieron y expresó el dolor por su fallecimiento.
“Nunca nos soltamos la mano”: la despedida de la novia del “Roña” Castro
Noelia Vigliarolo recordó en las redes sociales la relación que mantuvo con el excampeón mundial de boxeo, quien murió este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón. En su mensaje, evocó los viajes, la convivencia y el vínculo que compartieron.
El excampeón mundial de peso mediano murió este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, después de sufrir una descompensación en un bingo de Morón, provincia de Buenos Aires.
El mensaje de Noelia Vigliarolo
En su publicación, Vigliarolo puso el foco en la vida cotidiana que construyeron juntos y en los momentos que compartieron durante la relación. También hizo referencia a las diferencias que atravesaron como pareja y al acompañamiento mutuo que, según expresó, se mantuvo a lo largo de los años.
“Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, escribió la joven en uno de los pasajes centrales del mensaje, una frase con la que resumió el vínculo que mantenían.
La despedida también incluyó recuerdos de los viajes, la convivencia y las muestras de afecto que formaron parte de su historia. “Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos, compartimos”, publicó.
En otro tramo, Vigliarolo destacó el cuidado que recibió de Castro y recordó las palabras que él le dedicaba. “Nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, agregó en su mensaje.
La publicación estuvo acompañada por una fotografía del exboxeador y se convirtió en una de las primeras expresiones públicas de su entorno íntimo tras conocerse la noticia de su muerte.
Hacia el final, la joven manifestó la dificultad de imaginar la vida cotidiana sin su compañero. “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida”, escribió. Luego cerró la despedida con una referencia al afecto que, según expresó, continuará sintiendo por él.
“Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabés cuánto te vamos a necesitar”, concluyó.
Cómo fue la descompensación
Castro murió después de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bingo de Morón. De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento.
Hasta las primeras horas de este miércoles, no se habían establecido públicamente las causas precisas de la muerte. Personal de la Policía Científica intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.
La noticia tuvo una amplia repercusión por la trayectoria deportiva del santacruceño, que alcanzó el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 1994. Ese año derrotó al estadounidense Reggie Johnson y se consagró campeón en Tucumán.
Meses después protagonizó uno de los combates más recordados del boxeo argentino, cuando venció a John David Jackson en Monterrey, México, tras revertir una pelea que parecía tener perdida. Aquella victoria quedó entre los episodios más destacados de su carrera profesional.
Nacido en Caleta Olivia el 18 de agosto de 1967, Castro desarrolló una extensa trayectoria sobre el ring y enfrentó a reconocidas figuras internacionales. Su última pelea profesional fue en enero de 2007, cuando derrotó por nocaut técnico al colombiano José Luis Herrera.
Fuera del ámbito deportivo, también participó en iniciativas solidarias y proyectos comunitarios. Durante la pandemia de coronavirus, impulsó un espacio de asistencia alimentaria en Temperley, que funcionó como comedor para vecinos que necesitaban ayuda.
La muerte del excampeón mundial deja el recuerdo de una figura popular del boxeo argentino. Mientras se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento, el mensaje de Vigliarolo puso en primer plano la dimensión personal de la pérdida y la historia compartida que la pareja construyó lejos de los escenarios deportivos.