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Así quedó el rostro de la argentina Ailín Pérez después de su pelea en la UFC

La peleadora se impuso por decisión unánime ante Norma Dumont en Las Vegas y luego compartió un video en el que se mostró tras el combate y habló sobre su próximo objetivo.

Ailín Pérez mostró en redes sociales cómo quedó su rostro después del combate.Ailín Pérez mostró en redes sociales cómo quedó su rostro después del combate.
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La argentina Ailín Pérez volvió a ser noticia después de su triunfo ante la brasileña Norma Dumont en UFC. Tras el combate, la peleadora mostró en redes sociales cómo quedó su rostro y aseguró que está preparada para volver al octágono.

Pérez se impuso por decisión unánime ante Dumont y, después de la pelea, quedó con algunos moretones en la cara, aunque, según el texto difundido, no sufrió mayores complicaciones. El triunfo la dejó a la espera de una posible oportunidad por el título del peso gallo femenino.

Mirá tambiénAilín Pérez venció a Norma Dumont y quedó más cerca de una pelea por el título en UFC

Así quedó su rostro

Después del enfrentamiento en Las Vegas, Pérez publicó un video en el que mostró su rostro tras la pelea. Pese a las marcas visibles, se mostró confiada y manifestó que se encuentra en condiciones para volver a competir.

En ese mismo mensaje, la argentina apuntó a la pelea por el cinturón y se postuló como posible reemplazo en caso de que Kayla Harrison o Amanda Nunes no pudieran disputar el combate previsto para noviembre.

Amanda Nunes y Kayla Harrison, el 14 de noviembre yo estoy preparada para reemplazar a la que se cague. Me encuentro en óptimas condiciones, mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear el 14 de noviembre”, afirmó.

El mensaje por el título

Luego de su victoria ante Dumont, Pérez también dejó claro que quiere avanzar hacia una pelea por el cinturón de la categoría.

“Yo voy a ser la próxima campeona argentina. Ailín Pérez, Fiona, la campeona”, sostuvo en su publicación.

Jan 18, 2025; Inglewood, California, USA; Karol Rosa (red gloves) fights Ailin Perez (blue gloves) during UFC 311 at Intuit Dome. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn ImagesLa peleadora argentina ya piensa en una posible oportunidad por el cinturón.

La peleadora argentina había expresado antes de su combate ante Dumont su intención de quedarse con el título del peso gallo. Tras el triunfo, volvió a reclamar una oportunidad en la cima de la división.

La pelea que espera en noviembre

La brasileña Amanda Nunes será la retadora de la estadounidense Kayla Harrison por el título de las 135 libras en noviembre.

Pérez busca quedar como alternativa ante esa pelea y dejó expresamente planteada su disponibilidad para ocupar el lugar de alguna de las contendientes si fuera necesario.

Pérez terminó el enfrentamiento con algunos moretones visibles en la cara.Pérez terminó el enfrentamiento con algunos moretones visibles en la cara.

Tras el combate ante Dumont, la argentina también había pedido públicamente una oportunidad titular: “Di lo mejor de mí y trabajé muy duro. Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad por el cinturón”.

Al finalizar su intervención, volvió a insistir con su objetivo: “Fiona la campeona, estoy esperando la oportunidad titular, 7-0 papá”.

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