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Ailín Pérez venció a Norma Dumont y quedó más cerca de una pelea por el título en UFC

La argentina se impuso por decisión unánime ante la número 4 del ranking gallo femenino y estiró su racha positiva. Después del combate dejó una provocadora frase en el octágono.

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Ailín Pérez consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a la brasileña Norma Dumont por decisión unánime en el UFC APEX de Las Vegas.

Los tres jueces entregaron tarjetas de 29-28 a favor de la argentina, que llegaba al combate como número 5 del ranking de peso gallo femenino frente a la cuarta clasificada de la división.

Una pelea pareja en Las Vegas

El combate formó parte del UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos y se extendió durante los tres asaltos previstos.

Pérez logró imponerse en un duelo cerrado, con intercambios constantes y momentos de control repartidos entre ambas peleadoras.

La decisión de los jueces terminó favoreciendo de manera unánime a la representante argentina.

Más cerca de la cima

El triunfo ante Dumont fortalece la posición de Pérez dentro de la categoría gallo y la mantiene entre las principales protagonistas de la división.

La argentina sumó otra victoria consecutiva dentro de la UFC y quedó mejor ubicada de cara a futuras oportunidades ante las principales contendientes.

El resultado también adquiere relevancia porque llegó frente a una rival situada por encima suyo en el ranking antes del combate.

El festejo que se volvió viral

Luego de conocerse el resultado, Pérez volvió a recurrir a su habitual estilo provocador durante la entrevista dentro del octágono.

“Norma garota, los condones que trajo para mí, no me llegué a colocar... así que estás preñada de mí”, lanzó la luchadora argentina.

La frase circuló rápidamente en redes sociales después del combate y se sumó a las repercusiones por su victoria en Las Vegas.

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