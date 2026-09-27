Ailín Pérez venció a Norma Dumont y quedó más cerca de una pelea por el título en UFC

Victoria para Argentina 🇦🇷 🇦🇷



Ailín Pérez es la ganadora por decisión unánime ‼️



Ailín ahora es la segunda con la mejor racha de victorias en la historia del peso gallo (7) solo después dela GOAT Amanda Nunez (9) 🫡#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/KqhQXNqux2