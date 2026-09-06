Sofía Montenegro tuvo un duro estreno en UFC. La peleadora argentina perdió por sumisión ante la francesa Delphine Benouaich durante la cartelera disputada este sábado en el Accor Arena de París.
Sofía Montenegro terminó ensangrentada y perdió por sumisión en su debut en UFC
La argentina cayó ante la francesa Delphine Benouaich en el segundo round del UFC París. Recibió un duro castigo en el piso antes de quedar inconsciente por un estrangulamiento.
El combate de peso paja terminó en el segundo asalto, cuando la representante local consiguió llevar la pelea al suelo, castigó a Montenegro con golpes y codazos y finalmente cerró un estrangulamiento por la espalda.
Un segundo round sangriento
Después de un primer asalto competitivo, Benouaich comenzó a marcar diferencias durante el segundo. Un fuerte golpe de derecha dejó comprometida a Montenegro y la francesa aprovechó para continuar el ataque sobre la lona.
Desde la posición dominante, Benouaich conectó reiterados codazos que provocaron cortes en el rostro de la argentina. La sangre terminó cubriendo buena parte de Montenegro y también quedó esparcida sobre el octágono.
La francesa consiguió posteriormente tomarle la espalda y aplicó un estrangulamiento. Montenegro perdió la conciencia y el árbitro intervino para detener el combate a los 4 minutos y 22 segundos del segundo round.
El mensaje de Montenegro
Horas después de la pelea, la argentina utilizó sus redes sociales para transmitir tranquilidad sobre su estado físico y expresar cómo vivió la derrota en su primera presentación dentro de UFC.
“No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen”, escribió Montenegro.
La luchadora de 27 años había llegado a París con un récord profesional de seis victorias y dos derrotas. UFC confirmó previamente que el enfrentamiento ante Benouaich significaba el debut de ambas peleadoras dentro de la compañía.
El camino hasta UFC
Montenegro había participado en septiembre de 2025 del Dana White's Contender Series, donde perdió por decisión dividida frente a la brasileña Jeisla Chaves. Pese a aquella caída, posteriormente consiguió su oportunidad dentro del roster de UFC.
La argentina compitió en París dentro de la categoría peso paja. Con su estreno pasó a integrar el grupo de representantes nacionales dentro de UFC junto a nombres como Santiago Ponzinibbio, Ailín Pérez, Esteban Ribovics, Francisco Prado y Kevin Vallejos.