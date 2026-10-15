#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fútbol Internacional

Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará al menos tres semanas fuera de las canchas

El delantero argentino padece una dolencia en los flexores del muslo izquierdo sufrida tras convertir un doblete frente al Brujas. Con esta complicación, "El Toro" se perderá compromisos clave con el Inter de Milán —incluyendo el clásico ante el Milan— y quedó en duda para integrar la convocatoria de la Selección Argentina en la última fecha FIFA del año.

Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular. Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Preocupación en Italia y en el predio de la AFA. El Inter de Milán confirmó a través de un parte médico oficial que su capitán y figura, Lautaro Martínez, padece una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo. De acuerdo a las primeras estimaciones del cuerpo médico de la entidad lombarda, el atacante bahiense demandará un proceso de recuperación de al menos tres semanas lejos de la actividad oficial.

Soccer Football - UEFA Champions League - Inter Milan v Club Brugge - San Siro, Milan, Italy - October 13, 2026 Inter Milan's Lautaro Martinez celebrates scoring their second goal REUTERS/Daniele MascoloLautaro Martínez, padece una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo REUTERS/Daniele Mascolo

El infortunio físico se produjo de manera paradójica en uno de los mejores momentos de la temporada para el delantero de la Selección Argentina, apenas poco después de haber sido la gran figura en la victoria del conjunto italiano tras firmar un doblete ante el Brujas por la Champions League.

Esta baja representa un verdadero dolor de cabeza para el entrenador Simone Inzaghi, quien no podrá contar con su principal carta de gol para una seguidilla determinante de partidos. Entre los cotejos que se perderá el atacante de 29 años se destacan duelos fundamentales de la Serie A —como el derbi frente al Milan— además de compromisos trascendentales por la fase de grupos del certamen continental europeo.

Soccer Football - UEFA Champions League - Inter Milan v Club Brugge - San Siro, Milan, Italy - October 13, 2026 Inter Milan's Lautaro Martinez celebrates scoring their first goal with Nicolo Barella REUTERS/Daniele MascoloLautaro Martínez viene de hacer un doblete con el Inter REUTERS/Daniele Mascolo

Por su parte, Lionel Scaloni y el cuerpo técnico del seleccionado albiceleste siguen con atención la evolución del futbolista con miras a la última ventana de partidos internacionales del año programada para el mes de noviembre. Su presencia con la camiseta nacional dependerá exclusivamente de la velocidad de su rehabilitación física durante las próximas semanas en el centro de entrenamiento del Inter.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Lionel Scaloni
UEFA Champions League
Italia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro