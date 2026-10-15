Preocupación en Italia y en el predio de la AFA. El Inter de Milán confirmó a través de un parte médico oficial que su capitán y figura, Lautaro Martínez, padece una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo. De acuerdo a las primeras estimaciones del cuerpo médico de la entidad lombarda, el atacante bahiense demandará un proceso de recuperación de al menos tres semanas lejos de la actividad oficial.
Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará al menos tres semanas fuera de las canchas
El delantero argentino padece una dolencia en los flexores del muslo izquierdo sufrida tras convertir un doblete frente al Brujas. Con esta complicación, "El Toro" se perderá compromisos clave con el Inter de Milán —incluyendo el clásico ante el Milan— y quedó en duda para integrar la convocatoria de la Selección Argentina en la última fecha FIFA del año.
El infortunio físico se produjo de manera paradójica en uno de los mejores momentos de la temporada para el delantero de la Selección Argentina, apenas poco después de haber sido la gran figura en la victoria del conjunto italiano tras firmar un doblete ante el Brujas por la Champions League.
Esta baja representa un verdadero dolor de cabeza para el entrenador Simone Inzaghi, quien no podrá contar con su principal carta de gol para una seguidilla determinante de partidos. Entre los cotejos que se perderá el atacante de 29 años se destacan duelos fundamentales de la Serie A —como el derbi frente al Milan— además de compromisos trascendentales por la fase de grupos del certamen continental europeo.
Por su parte, Lionel Scaloni y el cuerpo técnico del seleccionado albiceleste siguen con atención la evolución del futbolista con miras a la última ventana de partidos internacionales del año programada para el mes de noviembre. Su presencia con la camiseta nacional dependerá exclusivamente de la velocidad de su rehabilitación física durante las próximas semanas en el centro de entrenamiento del Inter.