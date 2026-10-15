Fútbol Internacional

Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará al menos tres semanas fuera de las canchas

El delantero argentino padece una dolencia en los flexores del muslo izquierdo sufrida tras convertir un doblete frente al Brujas. Con esta complicación, "El Toro" se perderá compromisos clave con el Inter de Milán —incluyendo el clásico ante el Milan— y quedó en duda para integrar la convocatoria de la Selección Argentina en la última fecha FIFA del año.