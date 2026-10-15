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Cambio de reglas tras el Mundial

FIFA cerró un vacío reglamentario después del polémico caso Balogun

El Consejo del organismo modificó el Código Disciplinario para impedir que se levanten suspensiones automáticas por expulsiones o acumulación de amarillas.

Folarin Balogun fue expulsado durante el Mundial 2026 y posteriormente quedó habilitado para disputar el siguiente partido. Foto: ReutersFolarin Balogun fue expulsado durante el Mundial 2026 y posteriormente quedó habilitado para disputar el siguiente partido. Foto: Reuters
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La FIFA aprobó una modificación de su Código Disciplinario después de la controversia generada durante el Mundial 2026 por el caso de Folarin Balogun, delantero de la Selección de Estados Unidos.

La reforma fue aprobada por el Consejo del organismo en Zúrich y apunta a impedir que futuras sanciones automáticas sean anuladas por decisiones administrativas excepcionales.

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El antecedente de Balogun

La polémica se originó en los dieciseisavos de final del Mundial, cuando Balogun fue expulsado tras una infracción sobre el bosnio Tarik Muharemovic.

La roja implicaba automáticamente un partido de suspensión, pero la sanción fue posteriormente dejada sin efecto.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - July 1, 2026 Folarin Balogun of the U.S. celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAYFIFA modificó su Código Disciplinario para impedir que se levanten suspensiones automáticas. Foto: Reuters

Eso permitió que el delantero estadounidense estuviera disponible para disputar los octavos de final frente a Bélgica.

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Una decisión que generó críticas

La medida adoptada en pleno torneo provocó cuestionamientos por el tratamiento excepcional del caso y por la falta de claridad reglamentaria.

A partir de esa controversia, FIFA incluyó en su agenda una revisión específica del mecanismo de sanciones automáticas.

El objetivo fue evitar que una expulsión o una acumulación de amonestaciones pueda quedar sin efecto por una decisión posterior del organismo.

Mirá tambiénPochettino salió al cruce de la polémica por Balogun y apoyó el fallo de la FIFA

Qué cambia en el Código Disciplinario

La nueva redacción establece que las suspensiones automáticas derivadas de una tarjeta roja directa o de la acumulación de amarillas no podrán ser condonadas ni levantadas.

La prohibición alcanza a las competencias oficiales organizadas bajo la órbita de FIFA.

Con ese cambio, el organismo busca eliminar interpretaciones discrecionales y fijar un criterio uniforme para todos los torneos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - July 1, 2026 Folarin Balogun of the U.S. reacts after receiving a red card REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAYFIFA modificó su Código Disciplinario para impedir que se levanten suspensiones automáticas. Foto: REUTERS

La reunión en Zúrich

La modificación fue aprobada durante una reunión del Consejo encabezada por Gianni Infantino.

En la misma cumbre, el presidente de FIFA también debió dar explicaciones ante dirigentes de las distintas confederaciones por otros asuntos institucionales.

El caso Balogun quedó así como el antecedente directo de una reforma que modifica la aplicación de sanciones para las próximas competencias internacionales.

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