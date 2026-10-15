Delfino mete cambios: sábado a las 18

Colón quiere hundir una “Fragata” en el Cementerio

Entre obligación y convicción, serían tres los retoques respecto del equipo que empató contra Mitre en Santiago del Estero contra Mitre. Suspendido Castet y “tocado” Lértora, Iván Delfino junta a Sarmiento con Lago.