Colón quiere que el reloj marque las horas para que llegue el sábado a las 18 en el Cementerio de los Elefantes, donde levantará el telón de la penúltima función de la temporada regular jugando de local. La Fragata de Almirante Brown, el rival a hundir en Santa Fe. Luego, irá a Ciudad Bolívar y cerrará de local con el Dragón.
Colón quiere hundir una “Fragata” en el Cementerio
Entre obligación y convicción, serían tres los retoques respecto del equipo que empató contra Mitre en Santiago del Estero contra Mitre. Suspendido Castet y “tocado” Lértora, Iván Delfino junta a Sarmiento con Lago.
Tres cambios pensando en Almirante
Después del empate contra Mitre de Santiago del Estero, que estiró a cuatro partidos el arco sabalero en cero, el entrenador empezó a pensar en el próximo once titular. Desde el vamos, pierde al "3" titular, porque Facundo "Pico" Castet llegó a cinco amarillas y debe descansar una jornada para limpiarse.
A su vez, en principio, la idea de cuerpo técnico, cuerpo médico y el mismo player pasaría por "frenar" a Federico Lértora, que viene arrastrando distintas molestias físicas y fue reemplazado en el entretiempo en Santiago del Estero. Para gambetear el efecto Paredes y evitar un posible desgarro, el descanso llegaría este fin de semana contra Almirante Brown en el Brigadier López.
Hasta allí, los dos cambios por obligación: reemplazar a Castet y poner a alguien en lugar de Federico Lértora.
En el primer problema, el de la punta izquierda, la solución se llama Sebastián Olmedo, un polifuncional defensor paraguayo que además jugó de todo-campista central en algunos pasajes de Medrán.
En el mediocampo, se mezcla el cambio por obligación (lo de Lértora) y la convicción del "Grandote" para poner dos creativos juntos: Darío Sarmiento e Ignacio Lago. En consecuencia, los dos "5" serán Agustín Toledo y Matías Muñoz.
En consecuencia, pasando en limpio y pensando en Almirante Brown: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.
Hay que recordar que, al limpiarse de amarillas Facundo Castet, el único jugador titular de Colón que queda "colgado" es el delantero Alan Bonansea con cuatro tarjetas.
Respecto del rival, Almirante Brown, viene de regalar dos puntos sobre la hora contra San Miguel y de local. La Fragata sacó apenas 3 unidades de 18, pero por ahora sigue adentro del Reducido.
Andrés Montenegro, el DT que será rival del Sabalero, compartió sus impresiones y no ocultó su fastidio por no haber podido llevarse los tres puntos.
Un rival en baja: sacó 3 de los últimos 18
"Fue un resultado inesperado. Estoy con bronca porque el partido estaba controlado. Nos empataron con una jugada fuera de contexto. Creo que tuvimos buenos momentos de juego en el partido, creamos algunas situaciones e irte con este resultado da mucha bronca", arrancó el DT.
En ese contexto, el entrenador remarcó que el choque ante el Trueno Verde significaba una chance inmejorable para volver al triunfo después de seis encuentros. "Este era el partido para cortar la racha.
"El equipo estaba bien hasta que nos convirtieron el empate. Obviamente que el plantel está golpeado porque nadie esperaba este resultado. Hay que tener la personalidad para salir adelante y saber que estamos en un club en donde hay que reponerse lo más rápido posible", amplió.
Sin embargo, el Lobo tampoco quiso dejar de lado los merecimientos de su equipo y el leve repunte futbolístico. "El empate opacó el trabajo que hizo el equipo. Creo que el equipo volvió un poco a ser lo que era", finalizó.
Como se sabe, la idea de Colón es poder quedarse con el cuarto puesto y asegurar la localía de cara a los cruces del Reducido. Para eso, debe superar al Deportivo Madryn, que este sábado visitará a Acassuso que pelea el descenso de la mano de Ricardo Pancaldo.
El fin de semana, Deportivo Madryn perdió 2-1 ante Chaco For Ever por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional y cortó una racha de seis partidos sin derrotas como local.
Luis García. DT patagónico, aseguró que "durante todo el año no le pudimos ganar a San Miguel, a Acassuso, a Central Norte y ahora a Chaco For Ever. Está claro que no nos gustan estos partidos, no nos sientan cómodos"
La derrota llegó en una fecha en la que ninguno de los principales equipos de la zona consiguió ganar. Ferro empató 1-1 con Central Norte, Morón cayó ante Estudiantes de Caseros, Godoy Cruz igualó sin goles frente a All Boys y Colón empató con Mitre de Santiago del Estero.
Pese a esos resultados, Deportivo Madryn continúa cuarto con 53 puntos y mantiene como objetivo terminar entre los primeros cuatro para contar con la ventaja de definir como local en el reducido.
De cara al cierre de la fase regular, al Aurinegro le quedan tres compromisos: Acassuso, San Telmo y San Miguel. El próximo sábado visitará a Acassuso desde las 15:30, en un encuentro importante para recuperar terreno y evitar nuevas pérdidas de puntos.
García remarcó que el equipo debe aprovechar la semana para corregir errores y recuperar su mejor versión. "No podemos regalar esos puntos que son fundamentales para terminar dentro de los primeros cuatro puestos", advirtió.
Por último, el entrenador pidió mantener la calma y transformar la derrota en una experiencia para lo que viene. "El otro día ganamos y tampoco éramos los mejores; hoy perdimos y hay que seguir trabajando", expresó. Y dejó en claro cuál es la exigencia para el tramo decisivo: "Tenemos que mejorar y entender que para ascender tenemos que ser un equipo sólido todos los partidos".
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