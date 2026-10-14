En una tarde para el olvido en el Predio 4 de Junio, la Reserva de Colón cayó categóricamente por 4 a 1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la 13° jornada del Torneo Clausura del Torneo Proyección 2026. La visita fue superior a lo largo de los 90 minutos, exhibió mayor verticalidad, capitalizó las urgencias del elenco rojinegro y terminó sellando una victoria holgada.
Colón no tuvo respuestas y cayó goleado 4 a 1 ante Independiente Rivadavia
Por la 13° fecha del Torneo Clausura de Reserva, el Sabalero fue superado por la Lepra mendocina en un partido cargado de incidencias y expulsiones. El equipo local sufrió su novena derrota en el certamen y sigue sin encontrar el rumbo.
El trámite del encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto sabalero desde muy temprano. Apenas a los 9 minutos de la primera parte, Facundo Ortíz recibió un preciso pase filtrado y definió cruzado al palo derecho del arquero santafesino Piaggio para establecer el 1 a 0 parcial. Tras el golpe inicial, Colón intentó reaccionar con un par de aproximaciones aisladas mediante un disparo desviado de Aguiar y un remate alto de Favioti, aunque sin la claridad suficiente para inquietar el arco mendocino.
En el complemento, el panorama pareció abrirse para el Sabalero cuando a los 14 minutos la visita se quedó con diez hombres por la expulsión de Santiago Cena. Con la ventaja numérica, Colón generó dos oportunidades claras para alcanzar la igualdad: un remate de Córdoba contenido por Bravo y un tiro libre ejecutado por Aguiar que el golero visitante envió al tiro de esquina.
Sin embargo, cuando el local empujaba por el empate, llegó la infantil expulsión de Laureano Páez por una agresión física a un rival frente a la mirada del árbitro Nazareno Galeano. La paridad numérica desarmó el esquema rojinegro y desencadenó una ráfaga ofensiva del conjunto mendocino en el tramo final del cotejo.
A los 38 minutos, Tobías Ganduglia cambió por gol un penal cometido por Piaggio, definiendo con un remate seco a la izquierda para el 2 a 0. Con el equipo local desordenado y volcado en ataque, Giménez amplió la cuenta a los 48 marcando el 3 a 0. Dos minutos más tarde, a los 50, Córdoba convirtió el descuento para Colón tras la salida de un tiro de esquina. No obstante, la reacción fue efímera: a los 52 minutos, el lateral izquierdo Salvo culminó un veloz contraataque para decretar el 4 a 1 definitivo.
Con este resultado, la Reserva de Colón atraviesa un presente complejo en la competencia, sumando apenas 8 puntos sobre 39 posibles, producto de dos victorias, dos empates y nueve derrotas. Por su parte, Independiente Rivadavia festejó su tercer triunfo en el torneo y el primero en condición de visitante en lo que va del certamen.
Síntesis del partido
Colón: Piaggio, Picech, Gómez, Martínez, Rolón, Utrera, Páez, Lovato, Córdoba, Faviotti y Cardozo DT: Miguel Robledo.
Independiente Rivadavia: Bravo; Cena, Salvo, Ruiz, Arias, Deliberto, Torres, Ortíz, Ganduglia, Muñoz y Moran. DT: Nicolás Medina.
Goles: 9 pt Ortíz (IRM), 38 st Ganduglia -p- (IRM), 48 st Giménez (IRM, 50 st Córdoba (C) y 52 st Salvo (IRM).
Expulsados: 14 st Cena (IRM) y 33 st Páez (C).
Árbitro: Nazareno Galeano.