Torneo Proyección 2026

Colón no tuvo respuestas y cayó goleado 4 a 1 ante Independiente Rivadavia

Por la 13° fecha del Torneo Clausura de Reserva, el Sabalero fue superado por la Lepra mendocina en un partido cargado de incidencias y expulsiones. El equipo local sufrió su novena derrota en el certamen y sigue sin encontrar el rumbo.