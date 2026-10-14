Más allá de saber si Colón "frena" a Lértora (arrastra esa molestia y se viene el Reducido, quién reemplaza a Castet o si el "Wachi" García va para adentro, Colón tiene en claro que el sábado puede ser un gran día.
Una fecha clave: Colón lo puede quebrar a Madryn y quedar cuarto
Mientras los patagónicos, que vienen en caída, visitan a un Acassuso “que se juega la vida” con el descenso, el Sabalero recibe a Almirante Brown en el Brigadier. Para el equipo de Delfino superar a Madryn sería un envión determinante.
Ese cuarto lugar que asegura localía
Es que el Sabalero ya alcanzó la línea de Madryn pero ahora busca quedarse en soledad con el cuarto lugar para asegurar localía en el Reducido por el segundo ascenso.
El sábado, mientras el equipo patagónico visita a Acassuso que de la mano de Ricardo Pancaldo se juega todo para no irse al descenso, Colón recibe más tarde a La Fragata. Primero, a las 15.30,. Acassuso-Deportivo Madryn con Juan Cruz Robledo de juez; después, a las 18, Colón-Almirante Brown con Maximiliano Macheroni como árbitro principal.
El resto de las autoridades en el Cementerio de los Elefantes serán Marcelo Bistocco y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Franco Rioja estará a cargo de la función de cuarto árbitro. Macheroni dirigió a Colón en tres oportunidades, con dos triunfos y una derrota. Su última vez fue el 12 de julio de 2026: Colón goleó 4-0 a Central Norte en Santa Fe.
Colón llega con algunas fortalezas importantes al cruce de este sábado a las 18 en el Brigadier López: 1) Se hace muy fuerte con su gente en Santa Fe, con una eficacia del 70 por ciento; 2) Hace cuatro partidos que no le marcan goles y es uno de los menos goleados del ascenso.
De cara al cruce sabatino contra Almirante Brown en Santa Fe, el principal problema de Iván Raúl Delfino pasa por la baja de Facundo "Pico" Castet, que llegó a la quinta amarilla y se pierde el juego de local. En principio, Gabriel Risso Patrón sería su reemplazante, más allá de las variantes de Conrado Ibarra o el mismo Sebastián Olmedo por la punta.
El "Wachi" y Pier Barrios, a disposición
Si bien tanto Franco García como Pier Barrios arrancaron la semana con normalidad en el Mundo Colón, ninguno de los dos aparecería en el once titular. El tema a seguir es el de Federico Lértora, reemplazado contra Mitre en el descanso.
El mismo DT, Iván Raúl Delfino, explicó en rueda de prensa que al "5" campeón en San Juan se le cargó el cuádriceps. Cada semana, Fede llega "con lo justo" y algunos opinan en el Mundo Colón que el momento de "pararlo" es ahora, de cara al Reducido.
Finalmente, otro aspecto de análisis pasa por cuándo "limpiar" a Bonansea, que está colgado con cuatro amarillas, recordando que será titular este sábado ante Almirante Brown. Luego, quedarán dos juegos antes del mata-mata: visitar a Ciudad Bolívar y cerrar de local ante Defensores de Belgrano.
En principio, de cara a este último partido de visitante de la temporada antes de cerrar de local y quedar listo para el Reducido, la idea de varios en el Mundo Colón es poder llevar hinchas sabaleros a la ciudad de Bolívar.
Por tal motivo, la idea era primero "hablar de club a club" y después gestionar los permisos de Seguridad correspondientes para que el equipo de Iván Raúl Delfino también tenga aliento lejos de Santa Fe.