Tres jornadas antes del Reducido

Una fecha clave: Colón lo puede quebrar a Madryn y quedar cuarto

Mientras los patagónicos, que vienen en caída, visitan a un Acassuso “que se juega la vida” con el descenso, el Sabalero recibe a Almirante Brown en el Brigadier. Para el equipo de Delfino superar a Madryn sería un envión determinante.