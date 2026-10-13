Colón ya conoce las autoridades asignadas para encarar un compromiso clave en sus aspiraciones dentro de la Zona A de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que Maximiliano Mascheroni será el árbitro encargado de dirigir el cruce en el que el Sabalero recibirá a Almirante Brown este sábado por la fecha 34 del certamen.
Se confirmó el árbitro para el duelo entre Colón y Almirante Brown en el Brigadier López
La AFA designó a Maximiliano Mascheroni para arbitrar este sábado a las 18 en la capital santafesina. Lo dirigió sólo 3 veces al Sabalero. Tras igualar sin goles en Santiago del Estero frente a Mitre, Colón buscará un triunfo que lo acerque al cuarto puesto de la Zona A.
El colegiado principal estará secundado en las líneas por los asistentes Marcelo Bistocco y Sebastián Osudar, en tanto que Franco Rioja completará la nómina desempeñándose como cuarto árbitro. El choque entre el conjunto santafesino y La Fragata se disputará este sábado, a partir de las 18:00, sobre el césped del estadio Brigadier General Estanislao López.
El equipo rojinegro llega a esta presentación tras cosechar un empate 0 a 0 en su última visita a Mitre en Santiago del Estero. Con la necesidad de hacerse fuerte ante su público, el Sabalero irá en búsqueda de una victoria fundamental que le permita sumar de a tres y acortar distancias decisivas en la pelea por alcanzar el cuarto puesto del grupo.
Para confeccionar el equipo titular, el cuerpo técnico tendrá que resolver una baja obligada en la línea de fondo: el lateral Facundo Castet llegó a la quinta tarjeta amarilla en el duelo disputado en suelo santiagueño y deberá purgar una fecha de sanción. De esta manera, el defensor recién podrá reaparecer en la alineación sabalera durante la penúltima jornada del torneo, cuando Colón visite a Ciudad de Bolívar.
Corto historial de Mascheroni con Colón
Maximiliano Mascheroni lo dirigió sólo 3 veces a Colón, con 2 triunfos y 1 derrota. La última vez que lo dirigió fue en el presente torneo de la Primera Nacional fecha 20, cuando se impuso de local ante Central Norte de Salta por 4 a 0 con goles de Ignacio Lago x2 y Alan Bonansea x2.