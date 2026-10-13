Primera Nacional

Se confirmó el árbitro para el duelo entre Colón y Almirante Brown en el Brigadier López

La AFA designó a Maximiliano Mascheroni para arbitrar este sábado a las 18 en la capital santafesina. Lo dirigió sólo 3 veces al Sabalero. Tras igualar sin goles en Santiago del Estero frente a Mitre, Colón buscará un triunfo que lo acerque al cuarto puesto de la Zona A.