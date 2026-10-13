El Barcelona goleó 4 a 1 al Galatasaray de Turquía y quedó como líder de la UEFA Champions League, por diferencia de gol. El conjunto catalán tiene seis puntos al igual que el Arsenal (Inglaterra) y el Sporting de Lisboa (Portugal), que también ganaron sus partidos.
El Barcelona goleó y es líder junto a Arsenal y Sporting de Lisboa
Superó por 4 a 1 al Galatasaray de Turquía como visitante. El elenco catalán tiene mejor diferencia de gol que el elenco inglés y el portugués. Además, Inter de Milán perdió, pero Lautaro Martínez marcó un doblete.
En un partido lleno de goles, el "Barsa" se impuso con tantos de Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim David-Adeyemi. En tanto, para el elenco turco había comenzado abriendo la cuenta Aleksey Batrakov.
Este martes, además, el Arsenal goleó 3 a 0 al Lille de Francia, con anotaciones de Jurrien Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka. El Sporting de Lisboa, por su parte, hizo su trabajo y le ganó 2 a 0 al Lille de Francia con goles de Luis Suárez e Issa Doumbia.
Detrás de estos tres equipos, con seis puntos cada uno, se ubica el Bayern Munich de Alemania, con cuatro. Este martes, empató 3 a 3 con el Viking FC de Noruega, en lo que fue un partidazo que comenzó perdiendo 2 a 0.
Los goles para los noruegos los hicieron Gianni Stensness, Peter Christiansen y Herman Haugen. Para el conjunto alemán, Harry Kane por duplicado empató parcialmente el encuentro y luego Luis Díaz convirtió el tercero.
El Atlético Madrid le ganó al Manchester United
El Atlético Madrid redondeó un gran partido y le ganó 2 a 0 al Manchester United de Inglaterra. Al primer minuto de juego, Pablo Barrios abrió el marcador. Y ya en la segunda etapa, a los 34, Ademola Lookman puso cifras definitivas.
En el elenco dirigido por Diego Simeone tuvieron acción los argentinos Cristian "Cuti" Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, quienes jugaron desde el arranque. Con este resultado, ambos clubes cosechan tres puntos en el certamen.
Lautaro Martínez marcó un doblete con el Inter pero no alcanzó
Este martes también jugó el Inter de Italia, que cayó 4 a 3 ante el Brujas de Bélgica. El delantero argentino Lautaro Martínez marcó un doblete para su equipo, pero no alcanzó. Nikolo Tresoldi metió un triplete para el elenco belga, mientras que Romeo Vermant puso cifras definitivas.
Para el Inter, que acumula dos derrotas y está en el fondo de la tabla, había completado el marcador Ange-Yoan Bonny.
Todos los resultados de la jornada de Champions League
- Sabah (Azerbaiyán) 2 - 0 Slavia Praga (Rusia)
- Lens (Francia) 0 - 2 Sporting Lisboa (Portugal)
- Villarreal (España) 3 - 1 Nápoli (Italia)
- Viking (Noruega) 3 - 3 Bayern Munich (Alemania)
- Atlético Madrid (España) 2 - 0 Manchester United (Inglaterra)
- Inter (Italia) 3 - 4 Brujas (Bélgica)
- RB Leipzig (Alemania) 1 - 0 PSV (Países Bajos)
- Galatasaray (Turquía) 1 - 4 Barcelona (España)
- Arsenal (Inglaterra) 3 - 0 Lille (Francia)