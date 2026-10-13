Más allá de las molestias de Lucas Menossi (fascitis plantar) y Lucas Ayala, que se retiró lesionado en el partido ante Defensa y Justicia, Leo Madelón tiene previsto realizar modificaciones para encontrar el rumbo y encaminar una campaña que se cayó en los últimos cuatro partidos por la sucesión de derrotas que lo hicieron perder posiciones en las dos tablas (la del torneo Clausura y la anual que clasifica a copas).
¿Cuál es el plan de Unión para quebrar, ante Riestra, la dura racha de derrotas?
Madelón tiene dos jugadores con problemas físicos (Menossi y Ayala), pero estudia modificaciones para cambiar el rumbo negativo que trae el equipo. El rival todavía no está salvado del descenso.
El entrenador rojiblanco provocaría los retornos de Palacios y Cuello al equipo. O al menos volverá a intentar con ellos en la mitad de la cancha, en esa función de volantes de juego para la que también cuenta con Luna Diale y Malcorra, pero todos en un nivel bastante parecido y sin descollar en ninguno de los casos.
Frente a Defensa y Justicia, el técnico sacó en el entretiempo a Mosqueira para poner a Cuello y darle, de esa manera, un poco más de fútbol al equipo corriendo a Malcorra al medio. ¿Será la fórmula que utilizará para la visita a Riestra?, es posible. La intención de jugar con dos volantes de corte defensivo, para fortalecer el trabajo de contención y encontrar mayor solidez, no dio el resultado esperado. Pero el gran problema a resolver es el defensivo, donde Unión no puede encontrar firmeza desde hace bastante tiempo.
Si Menossi estaría en condiciones, es un candidato “de fierro” a jugar como doble cinco. De hecho que lo hizo y no desentonó en los primeros partidos del torneo, ya con la pretemporada realizada y mostrando una superación en el aspecto físico.
En el caso de que Ayala no pueda ser de la partida, tiene un reemplazante natural que es Bruno Pittón, que perdió la titularidad a manos del juvenil rojiblanco, quien se adueñó del lateral izquierdo desde el mismo comienzo del torneo, reemplazando la salida por venta de Mateo Del Blanco.
Ajustes en el fondo
Desde lo individual, Madelón buscó corregir cosas en defensa con la entrada de Rubio por Pintado. Desde lo táctico, armó un doble cinco con dos volantes de corte defensivo (Mosqueira y Giaccone), sin resultados positivos a la vista ya que debió cambiar en el entretiempo del partido del viernes, cuando ya el equipo estaba perdiendo 2 a 0.
Modificar la estructura de la línea de cuatro no forma parte del libreto de Madelón (por ejemplo, cambiar a línea de cinco como en su momento lo hizo el Gallego Méndez y continuó el Kily González, en circunstancias parecidas por el flojo rendimiento defensivo del equipo), por lo que habrá que ver de qué manera se trabaja en la semana para mejor el funcionamiento de un Unión al que le vienen convirtiendo de manera sistemática.
Primera visita ante Riestra
Será la primera vez en la historia que Unión jugará de visitante ante Deportivo Riestra, ya que solamente hay enfrentamientos en Primera entre ambos clubes y se dieron, los anteriores, en la cancha de Unión.
Riestra se convirtió en un equipo “sensación”, sobre todo en 2025 cuando logró la clasificación para la Sudamericana de este año, donde le tocó enfrentar a Palestino de Chile, Montevideo City Torke y Gremio de Brasil. De hecho que no pudo jugar en su estadio, que no fue autorizado por la Conmebol, y lo hizo en el Pedro Bidegain (cancha de San Lorenzo).
Ahora, el equipo del Bajo Flores (o Nueva Pompeya si prefieren) está todavía amenazado por el descenso, aunque le sacó 6 puntos de distancia a Aldosivi en la tabla anual (por la de promedios ya descendió Estudiantes de Río Cuarto) con 12 en disputa. Por eso, tratará de asegurar su permanencia en la máxima categoría cuando el lunes a las 21.15 reciba la visita de Unión, que también tiene la obligación de ganar para alimentar expectativas de clasificación para el Reducido, objetivo que se convirtió en complicado a esta altura del torneo.
La lucha por el Reducido
Volviendo a la situación matemática de Unión, el equipo de la avenida López y Planes quedó a cuatro puntos de Newell’s, que perdió en Mendoza y tiene 17 puntos contra los 13 que acumulan los dirigidos por Madelón. Newell’s es el último clasificado, pero ocurre que entre los rosarinos y Unión están Estudiantes y San Lorenzo, que tienen 14. Lo bueno, para Unión, es que tiene que jugar contra Estudiantes (el siguiente partido de local, luego de Riestra) y deberá enfrentar también a Newell’s (como visitante en el Parque, después de Estudiantes). Le quedará, para la última fecha, la visita de Vélez al 15 de Abril.
De todos modos, la única esperanza que tiene Unión es en esta tabla (la del torneo y para clasificar al Reducido), ya que lo de la Sudamericana, aún con chances matemáticas, resulta una verdadera quimera.
Presentación del informe económico
Por último, los dirigentes rojiblancos están terminando de confeccionar el informe económico y financiero de la institución, con un detalle pormenorizado de las últimas ventas. Se dice que en esta semana se publicará en la página oficial del club.