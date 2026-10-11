Está claro que es el peor momento de Unión en años y el más complicado de todos los ciclos de Leonardo Madelón al frente del plantel profesional tatengue. Lejos de todas las tablas, lejos de la gente (se fue silbado y abucheado después de la derrota con Defensa) y con números que meten miedo.
¡Cerrar el arco!: a Unión le hacen goles en todos los partidos
El próximo partido del Tate será el lunes 19 visitando al “Malevo” en su estadio Guillermo Laza de Villa Soldati. Hay que frenar la caída libre: cuatro derrotas en fila siendo la defensa más goleada de Argentina.
La defensa más goleada de Argentina
Primero, hacía tres años que Unión no sufría cuatro derrotas al hilo en el fútbol profesional de Argentina. Segundo, es la defensa más goleada bajo cualquier análisis: si se toma la zona, si se suman las dos zonas (21 en 12) y si se considera la tabla acumulada del año: 41 goles en 28 juegos. Ni los que se van al descenso recibieron tantos goles como Unión.
O sea que, de cara al juego contra el Deportivo Riestra del lunes 19 en el estadio Guillermo Laza de Villa Soldati el primer objetivo será cerrar el arco de una vez por todas. Es que es imposible sacar un juego adelante si al equipo le hacen goles en todos los partidos, con esos datos.
Casualmente, para encontrar el arco en cero hay que prenderle velas al próximo rival que aparece en la agenda de Madelón: en el mes de abril, Unión le ganó a Riestra 2-0 con goles de Estigarribia y Tarragona por la fecha 13 del Apertura. Fue la última vez que Mansilla no la fue a buscar adentro.
Incluso, en los últimos partidos, los números empeoraron: derrota 2-1 ante Talleres en Córdoba, otra vez 2-1 ante Independiente en el 15 de Abril, 3-0 con Boca en La Bombonera y ahora 2-0 ante Defensa y Justicia. O sea, nueve goles en apenas cuatro partidos.
A la hora de buscar alguna crisis parecida del equipo hay que remontarse a lo que pasaba hace tres años: fechas 8, 9, 10 y 11 de 2023. En ese entonces, Unión perdió 3-1 ante Racing en Santa Fe, 1-0 frente a River en el Monumental, 3-0 contra Belgrano en el 15 de Abril y fue goleado 5-1 por Argentinos Juniors en La Paternal.
Esa seguidilla de partidos olvidables fueron con una conducción técnica compartida: los dos primeros con Gustavo Munúa y los otros dos con el interinato de Marcelo “Tato” Mosset.
Ahí, como se sabe, llegó el “Gallego” Sebastián Méndez y sacó un 0-0 contra Tigre que frenó la caída libre. Es lo mismo que deberá buscar, trabajar y conseguir Leo Madelón el lunes 19 contra Riestra: dejar el arco en cero. Para empatar o para ganar. Pero, así, dejar de perder.
Riestra no está salvado del descenso
El Deportivo Riestra, próximo rival de Unión, no está salvado del descenso, aunque después de la caída de Estudiantes de Río Cuarto, todos miran para Mar del Plata.
Aldosivi atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada y su permanencia en la Primera División del fútbol argentino está seriamente comprometida. El conjunto de Mar del Plata ocupa el penúltimo lugar tanto en la tabla de promedios como en la clasificación anual, una situación que lo obliga a conseguir resultados prácticamente perfectos durante las últimas jornadas del campeonato.
El Tiburón, que la temporada pasada consiguió salvarse del descenso con lo justo, vuelve a encontrarse contra las cuerdas. Esta vez el panorama parece todavía más complejo, especialmente por la escasa cantidad de fechas disponibles y un calendario que incluye enfrentamientos ante varios candidatos al título.
Aunque matemáticamente conserva posibilidades, su continuidad en la máxima categoría dependerá tanto de sus propios resultados como de lo que suceda con sus competidores directos.
Aldosivi necesita descontar una diferencia de seis puntos respecto a Deportivo Riestra en la tabla anual, donde actualmente ocupa la penúltima posición con apenas 16 unidades.
El conjunto de Mar del Plata está obligado a sumar una cantidad importante de puntos durante las cuatro jornadas restantes y esperar que su principal competidor deje unidades en el camino; entre ellos, el lunes 19 ante Unión.
El Tiburón, ahora, visitará al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto. Posteriormente tendrá que recibir a Belgrano, visitar a Racing y cerrar su participación frente a River Plate. Se trata de una secuencia complicada para un equipo que necesita sumar con urgencia y que podría llegar a la última jornada dependiendo de resultados ajenos.
En la pelea por la tabla general también está Deportivo Riestra, que tiene seis partidos por delante ante San Lorenzo, Unión, Instituto, Talleres e Independiente. El Malevo sueña con salvarse por ese camino mientras Aldosivi intenta escapar por los promedios.