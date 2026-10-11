El primer objetivo de cara a Riestra

¡Cerrar el arco!: a Unión le hacen goles en todos los partidos

El próximo partido del Tate será el lunes 19 visitando al “Malevo” en su estadio Guillermo Laza de Villa Soldati. Hay que frenar la caída libre: cuatro derrotas en fila siendo la defensa más goleada de Argentina.