Otra ilusión en marcha

San Lorenzo de Santa Fe, listo para defender el título Nacional del senior

San Lorenzo de Santa Fe ultima detalles antes de viajar a Mar del Plata, donde buscará revalidar la corona obtenida en el Torneo 30 Aniversario de San Luis. Con plantel completo, mucho optimismo y el respaldo de sus simpatizantes, el equipo afrontará un nuevo desafío en la categoría +55.