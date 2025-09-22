San Lorenzo de Santa Fe, listo para defender el título Nacional del senior

San Lorenzo de Santa Fe atraviesa horas de entusiasmo y expectativa. El conjunto del barrio San Lorenzo de la capital de Santa Fe, completó esta semana su última práctica de preparación antes de emprender el viaje hacia Mar del Plata, sede del certamen Nacional de Fútbol Senior, donde intentará repetir la hazaña lograda en 2024 en tierras puntanas. Aquella vez, en el Estadio Juan Gilberto Funes de la ciudad de La Punta, el equipo santafesino se impuso en la final ante San Rafael Máster y se consagró campeón en la categoría +55, un título que marcó un hito en la historia de la institución y del fútbol senior de la región.
El grupo, que se entrenó combinando trabajos físicos con ejercicios futbolísticos, tiene un objetivo claro: defender la corona con la misma seriedad y compromiso que mostraron en San Luis. Más allá del rigor competitivo, los jugadores remarcaron que la camaradería es una de las marcas distintivas de este plantel, donde la alegría, el compañerismo y el espíritu festivo acompañan cada paso del camino.
"Estamos muy bien, el grupo llega en gran forma y con mucha ilusión", señaló Mario Utrera, uno de los experimentados del plantel. Además, destacaron el acompañamiento de un nutrido grupo de simpatizantes que viajará junto al equipo para brindar su apoyo incondicional en cada partido. Esa comunión entre jugadores y seguidores se ha convertido en una fortaleza emocional que potencia el rendimiento dentro de la cancha.
La delegación santafesina no solo apunta a la gloria deportiva, sino también a fortalecer los lazos de amistad que caracterizan al fútbol senior. La convivencia, el respeto mutuo y la pasión compartida por el juego son valores que trascienden los resultados y que los propios protagonistas ponen en primer plano. Sin embargo, la ambición competitiva está latente: todos coinciden en que el objetivo final es volver a levantar la copa.
En la categoría +55, San Lorenzo presentará un plantel experimentado, con nombres de gran recorrido en el ámbito local y regional. La lista está integrada por: Héctor Porpatto, José Pagliarela, Amílcar Pittavino, José Coronel, Omar Balquinta, José López, Juan Saucedo, Mario Utrera, Alberto Gómez, Fabián Ramírez, Adrián Flores, Gustavo Espíndola, Juan Albino, Eduardo Romero, Miguel Gómez, Mario Tedesco, Omar Ferronato, Fabián Gorky, Alberto Báez, José González, Raúl Vázquez, Jorge Tolaba y Eduardo Pérez. El cuerpo técnico lo encabeza Ricardo Utrera como director técnico, acompañado por Alejandro Mesa como ayudante de campo.
El fixture del torneo promete duelos de alto nivel, con equipos de distintas provincias que llegarán a Mar del Plata con planteles competitivos y con la ilusión de quedarse con el título. En ese contexto, San Lorenzo buscará hacer valer su experiencia y su condición de último campeón.
La expectativa en barrio San Lorenzo de Santa Fe es grande. Los hinchas que no puedan viajar estarán atentos a cada resultado, mientras que los protagonistas ya se imaginan otra experiencia inolvidable, con la chance de seguir escribiendo páginas importantes en el fútbol senior argentino.
Con las valijas listas y el corazón cargado de ilusión, San Lorenzo de Santa Fe viaja a Mar del Plata con un objetivo claro: defender con orgullo el título nacional, ratificar su vigencia en la categoría +55 y, sobre todo, mantener viva la esencia de un grupo que combina pasión, amistad y fútbol en su máxima expresión.
