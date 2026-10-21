Coronda avanza con distintas obras de infraestructura vinculadas al deporte, el drenaje urbano y la recuperación de espacios públicos. Entre los proyectos en marcha se destaca la construcción del nuevo gimnasio cubierto del Centro de Educación Física (CEF) N° 22, que se encuentra en su etapa final y podría inaugurarse hacia fines de este año.
Coronda avanza con las obras del gimnasio del CEF 22 y la puesta en valor de la Costanera
La construcción del gimnasio cubierto del Centro de Educación Física N° 22 está próxima a finalizar y se prevé su inauguración para fin de año. Además, concluyeron los trabajos de limpieza de los canales Macro y Mataderos, mientras que la renovación de la avenida Costanera registra un 65% de avance.
Durante una recorrida por la ciudad, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, visitó las instalaciones junto a autoridades provinciales y municipales para supervisar el estado de los trabajos.
Enrico señaló que resta poco para completar la obra y destacó la importancia de contar con un nuevo espacio cubierto destinado a las actividades deportivas y educativas.
El gimnasio del CEF 22, en la etapa final
La construcción del gimnasio cubierto permitirá ampliar la infraestructura deportiva del Centro de Educación Física N° 22 y brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades físicas y recreativas.
De acuerdo con lo informado durante la recorrida, los trabajos están próximos a finalizar y el objetivo es habilitar las instalaciones antes de que termine el año.
Finalizaron las tareas en los canales Macro y Mataderos
En materia de infraestructura hídrica, concluyeron los trabajos de limpieza de los canales Macro y Mataderos, que incluyeron la intervención sobre unos 12 kilómetros de canales y el acondicionamiento de 2.500 metros de drenajes urbanos.
Las tareas buscan mejorar el escurrimiento del agua y contribuir al funcionamiento del sistema de desagües de la ciudad. Coronda integra el grupo de localidades santafesinas con mayor vulnerabilidad hídrica, por lo que el mantenimiento de estos conductos resulta relevante para reducir los inconvenientes asociados a las lluvias.
La Costanera registra un 65% de avance
Otro de los proyectos en ejecución es la transformación integral de la avenida Costanera Dr. Héctor López, una intervención que se lleva adelante de manera conjunta entre la Provincia y la Municipalidad de Coronda.
La obra registra un avance del 65% y apunta a renovar uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad, vinculado al encuentro social, la recreación y la actividad turística.
Durante la misma jornada, también se realizó un acto de entrega de escrituras a 27 familias corondinas en el marco del programa provincial Tu Casa, Tuya, destinado a facilitar la regularización dominial de viviendas.
De esta manera, la agenda de intervenciones en Coronda comprende obras deportivas, mejoras en el sistema de drenaje, recuperación de espacios públicos y acciones para avanzar en la seguridad jurídica de las viviendas.