Departamento San Jerónimo

Coronda avanza con las obras del gimnasio del CEF 22 y la puesta en valor de la Costanera

La construcción del gimnasio cubierto del Centro de Educación Física N° 22 está próxima a finalizar y se prevé su inauguración para fin de año. Además, concluyeron los trabajos de limpieza de los canales Macro y Mataderos, mientras que la renovación de la avenida Costanera registra un 65% de avance.