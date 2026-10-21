Del 6 al 8 de noviembre, el complejo turístico Punta Arena será sede de tres jornadas dedicadas al deporte aéreo, con la participación de pilotos nacionales y extranjeros. La localidad también integrará el recorrido del Mundial XTRM Rally Flight, una travesía de unos 1.300 kilómetros que conectará Concordia, en Entre Ríos, con Tunuyán, en Mendoza.
Deporte aéreo y turismo: Cayastá recibirá una competencia internacional de vuelo
Del 6 al 8 de noviembre, el complejo turístico Punta Arena recibirá a pilotos nacionales e internacionales en un encuentro de paramotor y paratrike. La localidad también será una de las etapas del Mundial XTRM Rally Flight, una travesía aérea de aproximadamente 1.300 kilómetros entre Concordia, Entre Ríos, y Tunuyán, Mendoza. El programa incluirá vuelos de bautismo para el público.
Cayastá se prepara para recibir a aficionados y pilotos de distintos puntos del país y del exterior con el Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el complejo turístico Punta Arena. La propuesta combinará actividades vinculadas al vuelo, promoción turística y la llegada de una competencia aérea internacional.
El encuentro coincidirá con el paso del Mundial XTRM Rally Flight, que recorrerá alrededor de 1.300 kilómetros distribuidos en siete etapas. La primera unirá Concordia con Cayastá, mientras que la segunda conectará la localidad costera santafesina con Gálvez.
La iniciativa fue presentada en la ciudad de Santa Fe y reunirá a representantes de distintos países, en una propuesta que busca acercar el deporte aéreo al público y mostrar los paisajes y atractivos turísticos de la región.
Una propuesta que vincula deporte aéreo y turismo
El paramotor es una modalidad de vuelo en parapente impulsada por un motor de hélice que el piloto lleva sujeto a la espalda. El paratrike, en tanto, utiliza un sistema de propulsión similar, pero incorpora un triciclo motorizado que permite despegar y volar sentado.
Según explicó Luis Bonazza, representante de la Escuela de Vuelo Pacará, el encuentro surgió de la intención de compartir esta actividad con un público más amplio y ampliar su alcance más allá de los aficionados habituales.
Durante las jornadas en Punta Arena, los visitantes podrán realizar vuelos de bautismo acompañados por un piloto, sin necesidad de contar con experiencia previa. La actividad permitirá conocer esta disciplina y observar desde el aire los paisajes de la costa santafesina.
Cayastá cuenta con una trayectoria vinculada al desarrollo de estas modalidades de vuelo. La Escuela de Vuelo Pacará, que comparte su actividad con la vecina localidad de Helvecia, participa en la organización de la propuesta junto con el sector privado y otros integrantes del comité organizador.
El Mundial XTRM Rally Flight recorrerá siete etapas
La competencia internacional tendrá su punto de partida en Concordia y finalizará en Tunuyán, tras completar siete etapas y unos 1.300 kilómetros. El itinerario contempla el paso por Cayastá, Gálvez, Bell Ville y Río Cuarto, en Córdoba; San Luis; y Rivadavia, en Mendoza, antes de arribar al destino final.
Pablo Kloster, integrante del comité organizador, describió la propuesta como un rally aéreo, con una dinámica similar a la de las competencias de larga distancia en tierra. Los participantes deberán completar los distintos tramos previstos a lo largo del recorrido.
De acuerdo con la información difundida por la organización, se espera la participación de entre 35 y 40 pilotos de España, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Sudáfrica, además de cinco representantes argentinos. Entre los participantes nacionales habrá una mujer y un hombre oriundos de Santa Fe.
La competencia también contará con la presencia de jueces y autoridades de la Federación Internacional de Vuelo, según precisó Kloster.
Actividades abiertas para los visitantes
El Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike ofrecerá al público la posibilidad de acercarse a una disciplina que combina destreza, tecnología y contacto con el entorno natural. Los vuelos de bautismo serán una de las principales propuestas para quienes visiten el complejo Punta Arena durante las tres jornadas.
La programación coincidirá, además, con la Fiesta Provincial de la Zanahoria, prevista para el 7 de noviembre en Cayastá, lo que sumará otra actividad a la agenda local de ese fin de semana.
La realización del encuentro involucra a la Escuela de Vuelo Pacará, el complejo turístico Punta Arena, la organización del rally y la Comuna de Cayastá, junto con organismos vinculados al turismo.
Con la llegada de pilotos internacionales y el desarrollo de una etapa del rally, la localidad costera incorporará una propuesta deportiva a su calendario de actividades y ofrecerá a residentes y visitantes una oportunidad para conocer de cerca el paramotor y el paratrike.