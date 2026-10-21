Mundial XTRM Rally Flight

Deporte aéreo y turismo: Cayastá recibirá una competencia internacional de vuelo

Del 6 al 8 de noviembre, el complejo turístico Punta Arena recibirá a pilotos nacionales e internacionales en un encuentro de paramotor y paratrike. La localidad también será una de las etapas del Mundial XTRM Rally Flight, una travesía aérea de aproximadamente 1.300 kilómetros entre Concordia, Entre Ríos, y Tunuyán, Mendoza. El programa incluirá vuelos de bautismo para el público.