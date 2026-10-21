Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Trabajos de pavimentación en rutas y caminos de Santa Fe
Se desarrollan obras de pavimentación en distintos puntos de la provincia. Los trabajos se realizan en los siguientes tramos:
Ruta 10-s: entre Theobald y la RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31: entre Tartagal e Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: tramo entre la RN 9 y la RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91: desvío para tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2: entre San Justo y la RP 281, departamento San Justo.
Circunvalación de Venado Tuerto: entre las rutas nacionales 8 y 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1: entre Miguel Torres y Chovet, departamento General López.
Ruta 7-s: entre Venado Tuerto y San Francisco, departamento General López.
Reducción de calzada
Desde el KM 126 a KM 122, altura de Barrio Caima - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: desvíos y cambios en la circulación
Por las obras de construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos, se mantienen desvíos y modificaciones en el tránsito para llegar al Puente Carretero.
En Santo Tomé, los vehículos que circulaban por el sector intervenido de la avenida 7 de Marzo deben utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre como vías alternativas.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte entre Ricardone y la vieja Ruta 9
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en el tramo de la RN A012 comprendido entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se aconseja respetar las indicaciones y prever posibles demoras.
RN 174: tránsito alternado en el puente Rosario-Victoria
En el kilómetro 59,2 de la Ruta Nacional 174 se realizan trabajos sobre la calzada. Debido a las tareas, la circulación se organiza de manera alternada durante las 24 horas, lo que puede generar demoras.
RP 1: precaución por la crecida del río Paraná
La crecida del río Paraná afecta distintos sectores del norte santafesino. Sobre la Ruta Provincial 1, algunas personas están trasladando ganado ante el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Recomendaciones para circular:
Reducir la velocidad y mantener una conducción preventiva.
Prestar atención a la presencia de animales y personas sobre la ruta.
Evitar maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos.
Respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RP 10: corte total por obras en Ituzaingó
Desde este miércoles 21 de octubre y por un plazo de 15 días, se encuentra interrumpido totalmente el tránsito en la Ruta Provincial 10, desde la comuna de Ituzaingó hasta dos kilómetros al norte, por trabajos de recambio de una alcantarilla.
Se dispusieron desvíos hacia el oeste por caminos alternativos. Se solicita respetar las indicaciones del personal en la zona.