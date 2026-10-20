El próximo jueves 22 de octubre, desde las 8, tendrá lugar la cuarta edición de Tendencias TECH en la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150). La propuesta impulsada por la Municipalidad de Santa Fe, a través de la Subgerencia de Innovación Comunitaria y Transformación Digital, busca vincular la tecnología con la educación, la producción y las necesidades de la comunidad, promoviendo el intercambio entre escuelas, universidades, empresas y actores del ecosistema tecnológico.
Santa Fe será sede de la cuarta edición de Tendencias TECH con eje en la educación y la inteligencia artificial
Organizada por la Municipalidad, la feria de innovación y tecnología se llevará a cabo este jueves 22 de octubre en la Estación Belgrano. Contará con la participación de 73 expositores, seis islas temáticas, charlas especializadas y la presentación de autos eléctricos desarrollados por escuelas técnicas de la región.
Cada edición de Tendencias TECH tiene una temática específica dentro del mundo tecnológico. Este año se trabajará con el eje Tecnología y Educación y reunirá a 73 expositores. Contará con seis islas temáticas dedicadas a la robótica, el desarrollo audiovisual, el espacio maker, Business Tech, Sociedad 5.0 y el Circuito Eco. También habrá charlas sobre educación e inteligencia artificial, modelos de lenguaje y marketing digital, además de streaming y espectáculos
El objetivo es acercar la innovación a la ciudadanía, visibilizar el talento local y generar nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo, entendiendo la tecnología como una herramienta para ampliar oportunidades y transformar realidades. “Estamos muy contentos de presentar esta cuarta edición de esta feria y exposición de tecnología en la ciudad de Santa Fe. El intendente Poletti nos viene pidiendo asumir esta agenda y, desde el área de Transformación Digital, trabajamos con todo el equipo en la puesta en marcha de este evento”, expresó Laura Mondino, subgerente de Innovación Comunitaria y Transformación Digital.
A su vez, destacó que Tendencias TECH es el único evento de la ciudad que reúne a los distintos actores vinculados con la tecnología, la innovación, la educación y la producción. “Es una feria que va a tener de todo y que está muy buena para visitar. Va a haber charlas, pero no solamente eso: la idea es recorrerla y visitar los stands, aprender y también experimentar”, señaló Mondino.
Una propuesta que crece año a año
La exposición contará con participación regional, reuniendo expositores de Paraná, Esperanza, Recreo y otras localidades. “Una característica de esta feria es que venimos trabajando con la ciudad vecina de Paraná, en esta coordinación que llevamos adelante bajo el concepto de ‘Dos ciudades, un destino’. Santa Fe no es solo la ciudad, sino que es el centro o nodo de una gran región que tiene un enorme potencial tecnológico que queremos mostrar en Tendencias TECH”, explicó Mondino.
Además incluirá a escuelas técnicas y no técnicas, universidades, empresas y emprendimientos que desarrollan tecnología o la incorporan a sus procesos productivos. Al respecto, la funcionaria subrayó la importancia de fortalecer la vinculación entre el ámbito educativo y el sector productivo. “Está bueno que se dé esa vinculación entre el sector educativo, las escuelas y las universidades con el sector productivo y las empresas locales”, sostuvo.
Para todos los públicos
Uno de los atractivos será el circuito de autos eléctricos desarrollados por escuelas técnicas que participan del Desafío Nacional de YPF. El público podrá presenciar exhibiciones en pista con desafíos de obstáculos y velocidad. Será la primera vez que estos vehículos se expongan en la ciudad, en una experiencia que pone en valor el trabajo de estudiantes y docentes y vincula los aprendizajes del aula con la innovación y la sustentabilidad. “La ciudad de Santa Fe tiene un enorme potencial y una gran creatividad, y está bueno mostrar cómo la tecnología no es el fin, sino el medio, y cómo se introduce en cada momento de nuestra vida y en el quehacer de las ciudades”, afirmó la funcionaria.
Además se presentará la aplicación Santa Fe, con una charla para explicar cómo descargarla, cómo funciona y cuáles son sus utilidades. También habrá una instancia destinada a docentes, centrada en la aplicación de la inteligencia artificial en la educación.
Finalmente, Mondino invitó a los vecinos a participar y destacó que habrá actividades para distintos públicos. “Aquellos vecinos que estén interesados en visitar una feria de estas características, que es algo realmente innovador para la ciudad, también van a poder acercarse”, expresó.