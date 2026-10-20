Estación Belgrano

Santa Fe será sede de la cuarta edición de Tendencias TECH con eje en la educación y la inteligencia artificial

Organizada por la Municipalidad, la feria de innovación y tecnología se llevará a cabo este jueves 22 de octubre en la Estación Belgrano. Contará con la participación de 73 expositores, seis islas temáticas, charlas especializadas y la presentación de autos eléctricos desarrollados por escuelas técnicas de la región.