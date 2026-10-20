#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Estación Belgrano

Santa Fe será sede de la cuarta edición de Tendencias TECH con eje en la educación y la inteligencia artificial

Organizada por la Municipalidad, la feria de innovación y tecnología se llevará a cabo este jueves 22 de octubre en la Estación Belgrano. Contará con la participación de 73 expositores, seis islas temáticas, charlas especializadas y la presentación de autos eléctricos desarrollados por escuelas técnicas de la región.

La Estación Belgrano albergará la cuarta edición de Tendencias TECH, la feria que reúne al ecosistema tecnológico, educativo y productivo de la región.La Estación Belgrano albergará la cuarta edición de Tendencias TECH, la feria que reúne al ecosistema tecnológico, educativo y productivo de la región.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El próximo jueves 22 de octubre, desde las 8, tendrá lugar la cuarta edición de Tendencias TECH en la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150). La propuesta impulsada por la Municipalidad de Santa Fe, a través de la Subgerencia de Innovación Comunitaria y Transformación Digital, busca vincular la tecnología con la educación, la producción y las necesidades de la comunidad, promoviendo el intercambio entre escuelas, universidades, empresas y actores del ecosistema tecnológico.

Con seis islas temáticas y más de 70 expositores, el encuentro ofrecerá charlas sobre inteligencia artificial, robótica y transformación digital.Con seis islas temáticas y más de 70 expositores, el encuentro ofrecerá charlas sobre inteligencia artificial, robótica y transformación digital.

Cada edición de Tendencias TECH tiene una temática específica dentro del mundo tecnológico. Este año se trabajará con el eje Tecnología y Educación y reunirá a 73 expositores. Contará con seis islas temáticas dedicadas a la robótica, el desarrollo audiovisual, el espacio maker, Business Tech, Sociedad 5.0 y el Circuito Eco. También habrá charlas sobre educación e inteligencia artificial, modelos de lenguaje y marketing digital, además de streaming y espectáculos

Estudiantes y docentes exhibirán autos eléctricos desarrollados en escuelas técnicas durante el evento impulsado por la Municipalidad de Santa Fe.Estudiantes y docentes exhibirán autos eléctricos desarrollados en escuelas técnicas durante el evento impulsado por la Municipalidad de Santa Fe.

El objetivo es acercar la innovación a la ciudadanía, visibilizar el talento local y generar nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo, entendiendo la tecnología como una herramienta para ampliar oportunidades y transformar realidades. “Estamos muy contentos de presentar esta cuarta edición de esta feria y exposición de tecnología en la ciudad de Santa Fe. El intendente Poletti nos viene pidiendo asumir esta agenda y, desde el área de Transformación Digital, trabajamos con todo el equipo en la puesta en marcha de este evento”, expresó Laura Mondino, subgerente de Innovación Comunitaria y Transformación Digital.

La iniciativa municipal busca vincular el talento de escuelas, universidades y empresas locales para acercar la innovación a toda la comunidad.La iniciativa municipal busca vincular el talento de escuelas, universidades y empresas locales para acercar la innovación a toda la comunidad.

A su vez, destacó que Tendencias TECH es el único evento de la ciudad que reúne a los distintos actores vinculados con la tecnología, la innovación, la educación y la producción. “Es una feria que va a tener de todo y que está muy buena para visitar. Va a haber charlas, pero no solamente eso: la idea es recorrerla y visitar los stands, aprender y también experimentar”, señaló Mondino.

Una propuesta que crece año a año

La exposición contará con participación regional, reuniendo expositores de Paraná, Esperanza, Recreo y otras localidades. “Una característica de esta feria es que venimos trabajando con la ciudad vecina de Paraná, en esta coordinación que llevamos adelante bajo el concepto de ‘Dos ciudades, un destino’. Santa Fe no es solo la ciudad, sino que es el centro o nodo de una gran región que tiene un enorme potencial tecnológico que queremos mostrar en Tendencias TECH”, explicó Mondino.

Tendencias Tech también tendrá lugar en la Estación Belgrano, el viernes.Aquí tenés una opción más de epígrafe general para la nota sobre Tendencias TECH: Opción 5: El evento de innovación y tecnología contará con la participación de expositores de Santa Fe, Paraná y la región bajo la premisa de impulsar el desarrollo del ecosistema productivo local.

Además incluirá a escuelas técnicas y no técnicas, universidades, empresas y emprendimientos que desarrollan tecnología o la incorporan a sus procesos productivos. Al respecto, la funcionaria subrayó la importancia de fortalecer la vinculación entre el ámbito educativo y el sector productivo. “Está bueno que se dé esa vinculación entre el sector educativo, las escuelas y las universidades con el sector productivo y las empresas locales”, sostuvo.

Para todos los públicos

Uno de los atractivos será el circuito de autos eléctricos desarrollados por escuelas técnicas que participan del Desafío Nacional de YPF. El público podrá presenciar exhibiciones en pista con desafíos de obstáculos y velocidad. Será la primera vez que estos vehículos se expongan en la ciudad, en una experiencia que pone en valor el trabajo de estudiantes y docentes y vincula los aprendizajes del aula con la innovación y la sustentabilidad. “La ciudad de Santa Fe tiene un enorme potencial y una gran creatividad, y está bueno mostrar cómo la tecnología no es el fin, sino el medio, y cómo se introduce en cada momento de nuestra vida y en el quehacer de las ciudades”, afirmó la funcionaria.

La Estación Belgrano recibirá el certamen de bochas entre el 13 y el 17 de septiembre. Foto: Prensa Juegos Suramericanos.La Estación Belgrano, ubicada en Bulevar Gálvez, será el escenario donde este jueves se desplegarán las seis islas temáticas y los espacios de exposición tecnológica.

Además se presentará la aplicación Santa Fe, con una charla para explicar cómo descargarla, cómo funciona y cuáles son sus utilidades. También habrá una instancia destinada a docentes, centrada en la aplicación de la inteligencia artificial en la educación.

Finalmente, Mondino invitó a los vecinos a participar y destacó que habrá actividades para distintos públicos. “Aquellos vecinos que estén interesados en visitar una feria de estas características, que es algo realmente innovador para la ciudad, también van a poder acercarse”, expresó.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Tecno
Inteligencia artificial
Santa Fe Ciudad
Educación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro