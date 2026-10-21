Pronóstico

Miércoles con cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 16,6°C y cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe. Se espera una temperatura máxima de 22°C, sin probabilidades significativas de precipitaciones. El pronóstico extendido anticipa un aumento de las temperaturas para el jueves y el viernes.