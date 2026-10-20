Investigación ambiental en Alto Verde

Residuos, posible contaminación y alteración del cauce: qué investiga la Justicia en el corralón Méjico

La causa quedó a cargo de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, que ordenó tomar muestras y solicitar informes técnicos para determinar el impacto de los rellenos realizados en un sector costero de Santa Fe. En el predio encontraron medicamentos, residuos informáticos y una sustancia que podría ser bentonita. También se investiga el presunto incumplimiento de una clausura municipal.