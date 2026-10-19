Llamó la atención el viernes por la mañana un operativo desplegado en cercanías al ingreso a Alto Verde encabezado por personal del Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones en un predio donde opera la firma Mejico Contenedores.
Poletti sobre Mejico Contenedores en Alto Verde: "Clausuramos dos veces y rompieron las fajas"
“Tomamos el problema con la seriedad que tiene”, dijo el intendente al tiempo de asegurar que brindaron a la Justicia registros de cámaras y otras pruebas de interés. El viernes hubo un procedimiento en el lugar encabezado por el MPA y la PDI.
Como contó El Litoral, está en marcha una investigación judicial por posibles irregularidades ambientales y el presunto incumplimiento de una clausura municipal. Durante el procedimiento, los investigadores recabaron documentos y tomaron registros del lugar.
La investigación se centra en las actividades desarrolladas en el predio, donde el municipio había dispuesto una clausura el 20 de julio tras detectar trabajos de relleno y elevación artificial del terreno en un sector considerado reserva natural, se explicó oportunamente.
“Que nadie sea más vivo”
Este lunes, en el marco de una rueda de prensa por el armado de un centro para personas evacuadas ante la anticipada crecida del río Paraná, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti fue consultado sobre este tema.
“Que nadie sea más vivo de lo que los vecinos necesitan. Que el caudal del agua corra por donde tenga que correr”, se despachó el mandatario local ante el requerimiento de los periodistas.
En ese sentido, Poletti dijo que “aquel que aparentemente quiso rellenar o aparentemente está volcando elementos que no corresponden a un cauce de río, es ahí es donde tenemos que estar. Por eso hicimos denuncias desde julio pasado. Por eso hablamos de presunción”.
Acto seguido, agregó el intendente: “Tomamos el problema con la seriedad que tiene y esperamos que realmente se pueda revertir la situación”.
Denuncia y pruebas
El intendente afirmó que la Municipalidad aportó a la Justicia registros de cámaras e imágenes para colaborar con la investigación sobre el eventual relleno o depósito de materiales en sectores por donde debe escurrir el agua.
“Por eso se hicieron denuncias desde julio pasado y la Justicia está investigando”, señaló. Poletti aclaró que se trata de presunciones que deben ser determinadas en el proceso judicial. Además, sostuvo que el establecimiento había sido clausurado en dos oportunidades y que las fajas de clausura fueron retiradas.
“Eso también está denunciado ante la Justicia y son ellos ahora los que tienen que actuar”, cerró.