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Poletti sobre Mejico Contenedores en Alto Verde: "Clausuramos dos veces y rompieron las fajas"

“Tomamos el problema con la seriedad que tiene”, dijo el intendente al tiempo de asegurar que brindaron a la Justicia registros de cámaras y otras pruebas de interés. El viernes hubo un procedimiento en el lugar encabezado por el MPA y la PDI.