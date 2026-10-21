Visita al departamento Belgrano

Diego Giuliano puso el foco en las tarifas eléctricas y su impacto en las familias santafesinas

El diputado nacional recorrió el departamento Belgrano, mantuvo encuentros con representantes del sector industrial, dirigentes sindicales y referentes institucionales, y advirtió sobre el impacto de las tarifas en las familias y la crisis que atraviesan las pymes santafesinas