Con el objetivo de destacar a la cultura, la educación y la capacitación como herramientas para generar oportunidades, el diputado Nacional, Diego Giuliano, participó en la inauguración de la nueva sede del Distrito Cultural en Villa Gobernador Gálvez, donde en casi dos años, más de dos mil personas participaron de distintas propuestas de formación.
Giuliano participó de la inauguración de un nuevo distrito cultural en Villa Gobernador Gálvez
La actividad reunió a legisladores nacionales y provinciales, concejales de localidades santafesinas, dirigentes gremiales y referentes de diversos espacios políticos y sociales de la región.
El espacio, que busca combinar las actividades culturales con herramientas concretas de capacitación y formación laboral, contará con la Escuela de Oficios “La Santa Fe que viene”, impulsada por Diego Giuliano, que busca potenciar capacitaciones gratuitas, con certificación optativa para sumar herramientas y abrir nuevas oportunidades laborales.
“La crisis económica actual te obliga a no bajar los brazos. Hay que acompañar a los jóvenes y a las mujeres, que son los sectores más afectados de este plan económico, para prepararnos en nuevos oficios, hasta que vuelva el país de la producción y el trabajo".
"Creemos que capacitarse no debería depender del dinero que tengas, sino de las ganas de crecer. La Santa Fe que viene necesita más oportunidades. Y queremos empezar construyéndolas junto a la gente, en cada espacio disponible de nuestra provincia”, declaró Giuliano.
“En este distrito cultural que encabeza Nicolás Ramírez en Villa Gobernador Gálvez, mediante la Escuela de Oficios, vamos a sumar nuevos cursos para que más personas puedan capacitarse, incorporar herramientas concretas y prepararse para el mundo laboral, con opciones en distintas áreas”, concluyó Giuliano.
Algunos de las opciones de oficios a desarrollar, son: community manager, introducción a la IA, electricidad domiciliaria, auxiliar de trámites automotor, cuidado de adultos mayores, marketing digital, plomería domiciliaria, cosmetología y auxiliar de farmacia, entre otros.
También formaron parte del evento, el diputado Nacional, Germán Martínez, Eduardo Toniolli, el diputado Provincial, Miguel Rabbia y Marilín Sacnun; los concejales Matías Martínez, Daniela Bermúdez, Iara Gallardo y Juan Acosta, junto a Martín Cerdera, de San Lorenzo; Antonella García, de Granadero Baigorria; Enrique Cuevas, de Alvear; Carina Cappelletti, de Pueblo Esther; Norma López y Fernanda Gigliani, de Rosario; representantes del Sindicato de la Carne y del Sindicato Independiente de Trabajadores Municipales; referentes del Partido Solidario, Ciudad Futura y del Foro de la Tercera Edad de Rosario.