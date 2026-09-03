Días atrás, el diputado nacional Diego Giuliano presentó en Rosario su libro "La Santa Fe que viene", una publicación que reúne parte del trabajo realizado durante la Convención Constituyente y propone una mirada sobre el rumbo que debería tomar la provincia en los próximos años.
Diego Giuliano: “Hay que poner a Santa Fe en los rieles de la producción”
El legislador explicó los principales ejes de su propuesta para la provincia, con una mirada centrada en la planificación de los primeros 100 días y en la necesidad de abordar los desafíos vinculados al consumo y la producción.
En diálogo con CyD Noticias, el legislador explicó que la obra busca recuperar los principales debates de ese proceso y plantear una alternativa para el futuro de Santa Fe.
Proyecto colectivo
Giuliano sostuvo que la Constitución no debe quedar limitada al texto aprobado, sino que debe funcionar como una guía para la gestión provincial. “Es un proyecto colectivo, se escribe pero fundamentalmente hay que hacerla realidad”, afirmó.
En ese sentido, destacó los aspectos que considera positivos de la reforma y señaló algunos puntos que, a su entender, deben ser revisados. Para el diputado, el proceso constitucional abrió una oportunidad para pensar el futuro de Santa Fe y definir el rumbo de la provincia para los próximos años.
Derechos, trabajadores y jubilaciones
Entre los temas que Giuliano considera centrales aparecen los nuevos derechos vinculados con los entornos digitales y la protección de los datos personales. También puso el foco en quienes trabajan dentro del Estado y tienen a su cargo la implementación de las políticas públicas.
El legislador mencionó a docentes, enfermeros, policías y médicos y cuestionó la situación salarial que atraviesan. “Hoy nosotros detectamos una pérdida de su capacidad adquisitiva salarial, detectamos un destrato en el servicio público”, afirmó.
A su entender, se trata de una cuestión pendiente para la provincia debido al rol que cumplen esos trabajadores en el funcionamiento de las políticas públicas.
Otro de los ejes señalados fue la Caja de Jubilaciones. Giuliano destacó su carácter intransferible y planteó la necesidad de protegerla como parte de una planificación provincial. “El hecho de que el trabajo santafesino se transforme en jubilaciones santafesinas y que la protejamos. Eso tiene que ver con un plan”, sostuvo.
Su postura sobre la reforma electoral
Giuliano también se refirió a los cambios en las normas electorales de Santa Fe. Consideró que era necesario avanzar con una actualización y señaló que el peronismo acompañó en general la reforma porque entendía que había que modernizar y sintetizar las reglas.
Sin embargo, remarcó que cualquier sistema electoral debe garantizar condiciones de competencia. “Las normas electorales sirven si son reglas de juego democráticas, abiertas, plurales. Hay que dejar que se compita libremente”, expresó.
En esa línea, cuestionó que determinadas modificaciones puedan ser pensadas como una ventaja para quienes actualmente las impulsan. “En materia electoral, como en casi todas las cosas de la vida, hay que hacer lo correcto”, afirmó.
Un proyecto para los primeros 100 días
De cara al futuro, el diputado planteó que su objetivo es construir una propuesta integral para la provincia y remarcó la importancia de contar con una planificación concreta antes de asumir cualquier eventual gestión.
“Tengo el desafío de un proyecto de provincia y asumo ese desafío de construir un proyecto de provincia”, sostuvo.
Según explicó, esa planificación debería contemplar desde el comienzo las principales dificultades vinculadas con el consumo y la producción, además de aquellas cuestiones que corresponden tanto al ámbito nacional como al provincial.
Giuliano también destacó las posibilidades de desarrollo de la provincia y planteó la necesidad de fortalecer su perfil productivo.“Santa Fe es mucho más de lo que estamos viendo. Puede mucho más de lo que es y hay que ponerla en los rieles de la producción porque tiene que ser más pareja de lo que es y tiene que contener a los que hoy no contiene.”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el desafío pasa por construir una provincia más equilibrada y con mayor capacidad para incluir a sectores que actualmente no encuentran respuestas.