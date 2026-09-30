Diego Giuliano recorrió el departamento Caseros, donde visitó industrias, una escuela técnica y emprendimientos vinculados a la producción de alimentos y viviendas. La jornada concluyó en Casilda con un encuentro con docentes y la presentación de su libro La Santa Fe que viene en el Centro Económico.
Giuliano: "Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo"
En Casilda, Arequito y Chabás, el diputado Nacional presentó “La Santa Fe que viene” y dialogó con trabajadores, docentes, empresarios y autoridades locales.
“Tenemos una provincia con una enorme capacidad productiva. El desafío es construir un proyecto que la potencie y no le ponga un freno”, afirmó Giuliano. Y sostuvo que Santa Fe debe acompañar a quienes invierten, transforman materias primas y generan empleo, en un contexto en el que la caída del consumo golpea cada vez a más sectores.
El diputado Nacional, advirtió que la crisis ya no afecta solamente a los pequeños comercios: “Empezó en el barrio, siguió en las avenidas y ahora llega a las grandes industrias”. Según señaló, detrás de cada persiana que baja y de cada máquina que se detiene hay trabajadores, familias y comunidades que pierden oportunidades.
Giuliano también cuestionó el trato del gobierno provincial hacia los servidores públicos. “No se puede hablar de una Santa Fe mejor mientras se castiga a los docentes, a los trabajadores de la salud y a las fuerzas de seguridad. Necesitamos reconocer su trabajo, recuperar sus salarios y garantizar una obra social que responda”, expresó durante el encuentro en Casilda.
“Hay sectores medios que se están cayendo en silencio. Pero ese silencio no es resignación: en 2027 puede transformarse en una voz fuerte para cambiar el rumbo”, concluyó.
En Arequito estuvo en Alitan Legumbres, Confites Grabich, y la Escuela de Educación Técnica n°388. En Chabás conoció Constructora SRL, en tanto que en Casilda mantuvo una necesaria reunión con miembros de ANSAFÉ, además de la presentación del libro “La Santa Fe que viene”, en el Centro Económico.