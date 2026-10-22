Una maniobra imprudente en la autopista Panamericana generó preocupación entre los conductores. En plena hora pico y a la altura del kilómetro 50, el automovilista de un Renault Sandero blanco circuló varios metros en sentido contrario para llegar a una bajada y evitar seguir de largo.
Peligro en la Panamericana: manejó a contramano en plena hora pico para no perder una bajada
La secuencia ocurrió a la altura del kilómetro 50, durante la hora pico, y quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales. El episodio generó preocupación por el riesgo al que quedaron expuestos los demás automovilistas ante la imprudente decisión.
El episodio quedó registrado en un video que comenzó a difundirse en las redes sociales. Las imágenes muestran al vehículo avanzando a contramano por uno de los carriles, en una situación que pudo haber terminado en un choque.
Según informaron medios locales, el hombre viajaba acompañado y habría intentado llegar a una salida de la zona sin continuar el recorrido por la autopista.
La peligrosa maniobra
La secuencia ocurrió en un momento de intensa circulación, cuando numerosos vehículos transitaban por la Panamericana. En ese contexto, la presencia de un auto que avanza en dirección opuesta representa un riesgo para quienes circulan por la vía.
La diferencia de velocidad entre los vehículos y el escaso margen para reaccionar ante una situación inesperada pueden aumentar las posibilidades de una colisión frontal o de maniobras bruscas para evitar el impacto.
El conductor buscaba llegar a una bajada
De acuerdo con las publicaciones de medios de la zona, el Renault Sandero blanco avanzó por el carril lento hasta alcanzar la salida que el conductor pretendía tomar.
En lugar de continuar por la autopista y buscar una alternativa segura para abandonar el recorrido, el automovilista habría optado por circular en sentido contrario durante varios metros.
Las imágenes permitieron observar la secuencia y generaron repercusiones por el peligro al que quedaron expuestos los demás usuarios de la autopista.
No se informaron sanciones
Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre posibles sanciones contra el conductor ni se informaron consecuencias mayores derivadas del episodio.
La maniobra volvió a poner en evidencia los riesgos de realizar recorridos en contramano en vías de circulación rápida, donde una decisión imprudente puede comprometer la seguridad de numerosos automovilistas.