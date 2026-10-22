Conducta temeraria

Peligro en la Panamericana: manejó a contramano en plena hora pico para no perder una bajada

La secuencia ocurrió a la altura del kilómetro 50, durante la hora pico, y quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales. El episodio generó preocupación por el riesgo al que quedaron expuestos los demás automovilistas ante la imprudente decisión.