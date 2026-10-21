Un nuevo accidente de tránsito complicado por las condiciones de circulación se produjo en la traza de la Autopista Rosario - Santa Fe. De acuerdo con la información oficial proporcionada por los servicios viales, el hecho tuvo lugar en el kilómetro 149, en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé.
Choque y vuelco en la Autopista Santa Fe - Rosario: colisionaron un auto y un camión
Mientras se buscan más precisiones sobre el siniestro vial, servicios de emergencia trabajan en el lugar y piden extremar cuidados al circular.
En base al informe policial, el suceso vial consistió en una colisión por alcance que involucró directamente a un automóvil Ford Ka color blanco y a un camión con acoplado. A raíz de la fuerte colisión, uno de los vehículos involucrados sufrió un vuelco, lo que incrementó la complejidad del operativo de asistencia montado en el lugar.
Personal de Bomberos debió intervenir en el automóvil mediante el empleo de herramientas hidráulicas para realizar la apertura del mismo y llevar a cabo la extracción de la conductora de 59 años quien fue trasladada hacia el hospital Cullen junto a su acompañante de 80 años.
En cuanto al camión con Acoplado Mercedes Benz cargado con a maíz, era conducido por un hombre de 50 años que fue trasladado hacia el mismo centro de salud.
Complicaciones en el tránsito
El tramo afectado comprendía específicamente la mano con sentido descendente hacia Rosario, abarcando la peligrosa zona de confluencia cercana al acceso a countries y el nudo vial de vinculación con la Ruta Nacional 19.
Debido a la posición en la que quedaron los vehículos tras el impacto, la calzada se encuentra parcialmente obstruida. Personal de seguridad vial y agentes de emergencia desplegaron un operativo de balizamiento preventivo, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal apostado en la traza para evitar nuevos incidentes en el carril rápido y lento.