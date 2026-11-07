La causa por el femicidio de Agostina Vega avanzó hacia la instancia de juicio oral y público en la provincia de Córdoba. El principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier, deberá responder por el crimen y otros delitos, mientras que otras cinco personas fueron enviadas a juicio por presunto encubrimiento.
Femicidio de Agostina Vega: quiénes son los seis acusados que irán a juicio y de qué se los acusa
La resolución judicial confirmó las imputaciones contra Claudio Gabriel Barrelier y otras cinco personas, y detalló las presuntas maniobras realizadas para ocultar el crimen.
La decisión se tomó luego de que la Justicia rechazara las oposiciones presentadas por las defensas y la querella particular.
La elevación de la causa a juicio
El juez Juan Manuel Fernández López desestimó en su totalidad los planteos formulados por las defensas y por la querella, y ratificó el requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía de Instrucción.
En su resolución, el magistrado consideró que existen elementos probatorios suficientes y que se alcanza el grado de probabilidad requerido para que las responsabilidades penales de los acusados sean discutidas y determinadas en un debate oral y público.
De esta manera, la investigación por la muerte de Agostina Vega quedó en condiciones de avanzar hacia la siguiente etapa judicial.
De qué delitos está acusado Barrelier
Barrelier llegará al juicio procesado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género, en perjuicio de Agostina Vega.
Además, deberá responder por otros hechos denunciados por Milagros Melgarejo: privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma.
La resolución judicial distinguió la presunta responsabilidad directa de Barrelier en los delitos principales de las conductas atribuidas a las otras cinco personas involucradas en la investigación.
Quiénes son los cinco acusados
Junto al principal sospechoso, también deberán sentarse en el banquillo Marianela Soledad Palmero, Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Eugenia Ludmila Ascarruz y Matías Jesús Córdoba.
Los cinco fueron enviados a juicio por el delito de encubrimiento agravado, bajo las modalidades de favorecimiento personal y real.
Entre los elementos considerados por el juez aparecen distintas conductas que, según la acusación, habrían estado destinadas a ocultar el crimen y obstaculizar el avance de la investigación.
Las maniobras que se atribuyen a los imputados
En los fundamentos de la resolución se detallaron los comportamientos que la Justicia atribuye a cada uno de los acusados:
- Soledad Andrea Andreani: se le atribuye haber prestado el automóvil que presuntamente se utilizó para trasladar los restos de la víctima. También habría lavado prendas y limpiado posteriormente el vehículo.
- Osvaldo Miguel Fassetta: habría mantenido reiteradas comunicaciones con Barrelier para transmitirle información sobre los avances de la búsqueda.
- Marianela Soledad Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz: se les atribuye haber estado en el inmueble, ocultado información relevante y eliminado pruebas consideradas importantes para los peritos.
Estas conductas serán analizadas durante el debate oral, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.
El planteo de la querella
Por otra parte, el magistrado rechazó el recurso presentado por la querella que representa al padre de Agostina Vega.
La presentación solicitaba profundizar la imputación contra Marianela Soledad Palmero y extender las actuaciones a otras dos personas: Viviana Estela Brizuela y Mario Alberto Muñoz.
Sin embargo, el juez no hizo lugar a ese pedido. De todos modos, dejó abierta la posibilidad de reactivar la investigación sobre estas dos personas si durante el juicio aparecen nuevos elementos que justifiquen avanzar con otras medidas.
Así, la causa quedó encaminada hacia el debate oral, donde se analizarán las pruebas y las responsabilidades de los seis imputados.