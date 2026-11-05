Un procedimiento realizado durante la madrugada en el norte de la ciudad de Santa Fe permitió detener a Alejandro Sequeira, conocido como “Monito”, y a su pareja, Ana Belén Franco. Ambos permanecían prófugos y tenían pedidos de captura por una causa vinculada con la infracción a la Ley de Estupefacientes.
Cayó "Monito", líder de un clan narco, tras un operativo en Santa Fe
Agentes federales detuvieron a Alejandro Sequeira (alias Monito) y a su pareja, Ana Belén Franco, quienes permanecían prófugos de la Justicia. Los investigadores lograron localizarlos en un inmueble de Pasaje Braille al 9900, en la ciudad de Santa Fe, después de desplegar tareas de inteligencia criminal y seguimiento de rastros digitales durante nueve meses.
La investigación de la Policía Federal incluyó tareas de inteligencia criminal y seguimiento de rastros digitales para establecer el lugar donde se ocultaban.
Nueve meses tras sus pasos
La búsqueda terminó durante las primeras horas del día, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina irrumpieron en un inmueble ubicado en Pasaje Braille 9956, en la ciudad de Santa Fe. Allí fueron detenidos Alejandro Sequeira, alias “Monito”, y su pareja, Ana Belén Franco, quienes eran buscados por la Justicia Federal.
De acuerdo con la información oficial, Sequeira está señalado como el principal referente del denominado Clan Sequeira, una organización investigada por presuntas actividades vinculadas con el narcotráfico. Franco, por su parte, también tenía un pedido de captura vigente y se encontraba prófuga.
El operativo fue el desenlace de una investigación que se extendió durante aproximadamente nueve meses. Durante ese período, los investigadores desplegaron tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje, con especial atención en los rastros digitales que podían dejar los sospechosos.
Ese trabajo permitió reconstruir movimientos, reunir información y establecer el posible lugar de permanencia de la pareja. Finalmente, los detectives lograron ubicar el domicilio donde ambos se encontraban ocultos, en un inmueble que fue descripto como un búnker y que habría sido acondicionado para dificultar cualquier intento de acceso.
Jefe del clan Sequeira
Sobre Sequeira y Franco pesaban órdenes de detención luego de haber sido imputados por infracción a la Ley Nacional 23.737, que sanciona los delitos relacionados con estupefacientes.
En la causa intervienen las fiscalías federales a cargo del doctor Salum y la doctora Traverso, desde donde se impartieron las directivas judiciales que permitieron avanzar con el procedimiento.
Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación. Ese material será incorporado al expediente y sometido a las correspondientes pericias para determinar su eventual vinculación con las actividades que se les atribuyen a los detenidos.
La captura de quien es considerado el principal referente del Clan Sequeira representa un avance significativo para la investigación, aunque todavía resta establecer con mayor precisión el alcance de las maniobras investigadas y las posibles responsabilidades de otros integrantes de la organización.
Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal y deberán comparecer en las próximas horas para prestar declaración indagatoria. La investigación continúa bajo la órbita de las fiscalías intervinientes.