Policía Federal

Cayó "Monito", líder de un clan narco, tras un operativo en Santa Fe

Agentes federales detuvieron a Alejandro Sequeira (alias Monito) y a su pareja, Ana Belén Franco, quienes permanecían prófugos de la Justicia. Los investigadores lograron localizarlos en un inmueble de Pasaje Braille al 9900, en la ciudad de Santa Fe, después de desplegar tareas de inteligencia criminal y seguimiento de rastros digitales durante nueve meses.