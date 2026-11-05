Un hombre de 53 años murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante una discusión con su pareja en una vivienda rural de la provincia de Formosa. Por el hecho, una de sus hijas, de 18 años, fue señalada como presunta autora del disparo, que habría efectuado cuando intentaba proteger a su madre en medio del enfrentamiento.
Formosa: una joven de 18 años fue acusada de matar a su padre de un disparo
El hombre, de 53 años, murió en una vivienda rural del paraje Palma Mota, en jurisdicción de San Martín Uno. Según las primeras hipótesis, la joven habría intervenido para defender a su madre durante una discusión familiar y habría utilizado una carabina calibre 22.
La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca reconstruir cómo se desencadenó el episodio y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.
El hecho ocurrió en el paraje Palma Mota, dentro de la jurisdicción de San Martín Uno. La víctima fue identificada como Marcelo Molina. De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, la situación se produjo durante la tarde del fin de semana y terminó con la muerte del hombre en el mismo domicilio.
Cómo se desencadenó la discusión familiar
Según las primeras averiguaciones, el conflicto comenzó con una discusión entre Molina y su pareja, en un contexto de problemas familiares que, de acuerdo con las versiones iniciales, se arrastraban desde hacía tiempo.
En medio del enfrentamiento, las dos hijas de la pareja habrían intervenido para resguardar a su madre. Sin embargo, la situación continuó escalando hasta que una de ellas, de 18 años, habría tomado una carabina calibre 22 y efectuado un disparo.
El proyectil impactó en el cuerpo de Molina y le provocó heridas que resultaron mortales. La información difundida sobre el caso indica que se habría tratado de un único disparo.
Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la ubicación precisa de la herida, la distancia desde la que se efectuó el disparo ni las condiciones en las que se encontraba el arma. Esos aspectos forman parte de los elementos que deberán ser analizados durante la investigación.
El operativo policial y las medidas judiciales
Efectivos de la Comisaría de Pozo del Tigre llegaron al inmueble minutos después de las 17.30, acompañados por una ambulancia del sistema de salud local. Al arribar, el personal médico constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Tras confirmarse el fallecimiento, la vivienda quedó bajo resguardo para preservar la escena y permitir el trabajo de los especialistas.
La jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Soledad Plazas, se trasladó hasta el lugar para encabezar las primeras actuaciones. También participaron integrantes de la Policía Científica de esa localidad, quienes realizaron las pericias y el relevamiento de elementos que podrían aportar información para esclarecer lo sucedido.
En el procedimiento colaboró, además, personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Villa Urquiza.
La causa continúa bajo investigación judicial. Entre las medidas previstas se encuentran el análisis del arma presuntamente utilizada, las pericias sobre la escena y la incorporación de testimonios para reconstruir la secuencia del episodio. Con esos elementos, la Justicia deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y la situación procesal de la joven involucrada.