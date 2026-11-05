Bajo investigación

Formosa: una joven de 18 años fue acusada de matar a su padre de un disparo

El hombre, de 53 años, murió en una vivienda rural del paraje Palma Mota, en jurisdicción de San Martín Uno. Según las primeras hipótesis, la joven habría intervenido para defender a su madre durante una discusión familiar y habría utilizado una carabina calibre 22.