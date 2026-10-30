Homicidio en barrio Yapeyú

Santa Fe: discutieron por una máquina prestada, lo amenazó de muerte y lo ejecutó a balazos

Así surge de la imputación realizada este viernes a Brian V., de 30 años, señalado como el responsable del asesinato ocurrido en agosto en la esquina de Hugo Wast y Cafferata de la ciudad de Santa Fe.