“Si vos me hiciste matar la máquina, yo te voy a matar a vos”, amenazó a su vecino y, según la reciente atribución delictiva, cumplió momentos después. Este viernes fue llevado a los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde le endilgaron la autoría del homicidio.
Santa Fe: discutieron por una máquina prestada, lo amenazó de muerte y lo ejecutó a balazos
Así surge de la imputación realizada este viernes a Brian V., de 30 años, señalado como el responsable del asesinato ocurrido en agosto en la esquina de Hugo Wast y Cafferata de la ciudad de Santa Fe.
El acto procesal fue presidido por el juez penal Octavio Silva. La fiscal Laura Urquiza, de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, imputó a Brian Damián V. (30) y adelantó que solicitará que permanezca en prisión preventiva. Durante la audiencia, fue representado por el defensor Ramiro Carrasco.
La causa investiga el homicidio de Roberto Carlos Herrera, perpetrado a plena luz del día en la vía pública. Según la acusación fiscal, el trágico desenlace se produjo luego de que Herrera y el imputado mantuvieran una fuerte discusión por la devolución de una herramienta de trabajo que la víctima no pudo restituir.
Discusión, amenaza y muerte
De acuerdo con la atribución delictiva expuesta por la fiscalía, el crimen ocurrió el pasado 6 de agosto alrededor de las 15:23 horas. El altercado se desencadenó en inmediaciones de la intersección de las calles Hugo Wast y Cafferata, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
En ese lugar, Brian Damián V. mantuvo un tenso cruce verbal con Herrera, originado por el reclamo de una máquina que le había prestado. Al exigirle la restitución del elemento, la víctima le manifestó que ya no la tenía en su poder, lo que provocó la furia del dueño.
Ante la respuesta obtenida, Brian V. le advirtió de forma intimidatoria: "Si vos me hiciste matar la máquina, yo te voy a matar a vos". Acto seguido, abordó un automóvil Volkswagen Gol de color gris y se retiró temporalmente del sitio, para regresar armado momentos después con intenciones de ejecutar la amenaza.
Al retornar a la esquina, el imputado extrajo un arma de fuego desde el vehículo y efectuó un primer disparo que no logró impactar en el blanco. Herrera intentó refugiarse desesperadamente en una gomería ubicada en calle Cafferata al 8788, pero al no poder ingresar continuó su huida a pie por la calzada.
Aprovechando la indefensión de la víctima mientras corría, el agresor gatilló al menos dos proyectiles más desde el interior de su automóvil en movimiento. Las balas impactaron de lleno en la humanidad de Herrera, provocándole graves heridas en la zona del tórax y el abdomen.
Uno de los proyectiles ingresó por el brazo derecho y se alojó en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, mientras que el segundo afectó la región retroperitoneal. La gravedad de las lesiones desencadenó un shock hipovolémico irreversible que produjo la muerte inmediata de la víctima.
Por estos hechos, la fiscalía le atribuyó a Velázquez la autoría del delito de “homicidio calificado por la utilización de arma de fuego”, la cual supone una pena de cumplimiento efectivo.
Testigos presenciales
La detención de Velázquez se concretó el pasado 26 de octubre durante un allanamiento llevado a cabo por agentes policiales en una vivienda del norte de la capital. El procedimiento fue solicitado por la fiscalía y autorizado formalmente por la jueza penal Rosana Carrara.
Entre las evidencias troncales reunidas en el legajo del MPA figuran las filmaciones de cámaras de seguridad de un lubricentro y una gomería de la zona, las actas del procedimiento policial y las declaraciones testimoniales de diversos testigos presenciales de la agresión.
Tras dar por formalizada la atribución delictiva, la fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de Brian V. La audiencia de medidas cautelares en la que se debatirá la privación de la libertad fue programada para el próximo lunes.