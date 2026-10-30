Vandalismo

Siguen los ataques a piedrazos contra colectivos y camiones en rutas y avenidas de Santa Fe

Un camionero denunció que desconocidos le arrojaron piedras y destrozaron uno de los vidrios de su vehículo cuando circulaba por la Ruta Nacional 11. El episodio ocurrió el jueves por la tarde y se suma a otros ataques recientes contra colectivos en Circunvalación Oeste y avenida Blas Parera. La reiteración de estos hechos vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en los corredores de ingreso y egreso a la ciudad.