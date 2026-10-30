Un nuevo episodio de vandalismo contra un vehículo de transporte pesado se registró durante la tarde-noche del jueves sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 477. Un camionero denunció que desconocidos arrojaron piedras contra su unidad y le destrozaron uno de los cristales. El hecho se suma a otros ataques recientes contra colectivos en Circunvalación Oeste y distintos sectores de la ciudad. La reiteración de estos episodios vuelve a instalar la preocupación entre quienes utilizan diariamente los corredores de ingreso y egreso a la capital provincial.
Siguen los ataques a piedrazos contra colectivos y camiones en rutas y avenidas de Santa Fe
Un camionero denunció que desconocidos le arrojaron piedras y destrozaron uno de los vidrios de su vehículo cuando circulaba por la Ruta Nacional 11. El episodio ocurrió el jueves por la tarde y se suma a otros ataques recientes contra colectivos en Circunvalación Oeste y avenida Blas Parera. La reiteración de estos hechos vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en los corredores de ingreso y egreso a la ciudad.
La secuencia parece no tener tregua. Esta vez la víctima fue un camionero que transitaba por la Ruta Nacional 11 y que, alrededor de las 17.45 del jueves, sufrió un ataque con piedras que terminó con uno de los vidrios de su vehículo destruido.
El episodio quedó registrado en un reporte policial bajo la figura de desorden, con una persona arrojando elementos contra vehículos en circulación.
Según el relato del damnificado, desconocidos le arrojaron piedras mientras avanzaba por el corredor vial. Uno de los proyectiles impactó contra el camión y provocó la rotura de un cristal.
Ante la agresión, el conductor decidió retirarse del lugar y comunicarse con las autoridades para solicitar la presencia de un móvil policial que verificara lo sucedido. Posteriormente, en una comunicación telefónica con los efectivos, informó que se dirigía hacia la comisaría más cercana para formalizar la denuncia.
Un patrullero realizó recorridas por el sector señalado en procura de localizar a los responsables, aunque el procedimiento terminó con resultado negativo. Los uniformados no consiguieron identificar ni entrevistar a posibles testigos del episodio.
Dos ataques en pocos días
El nuevo caso adquiere mayor relevancia cuando se lo coloca en perspectiva con otros episodios recientes registrados en la ciudad de Santa Fe.
Un repaso por las publicaciones de El Litoral durante los últimos 15 días permite identificar, al menos, otros dos episodios de importancia que tuvieron como blanco a unidades de transporte.
El antecedente más próximo se conoció este viernes 30 de octubre, cuando se informó sobre la aprehensión de seis adolescentes, de entre 14 y 17 años, acusados de participar en ataques contra dos colectivos de la empresa Laguna Paiva.
Los episodios ocurrieron durante la madrugada del jueves en la zona norte de la ciudad. Los vehículos afectados estaban destinados al traslado de personal penitenciario y fueron atacados a piedrazos en distintos puntos de avenida Blas Parera. Uno de los hechos fue denunciado en inmediaciones de Blas Parera y Millán Medina, mientras que otro habría ocurrido en el cruce con Larrea.
Tras recibir las denuncias de los choferes, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizar a seis menores en la intersección de Blas Parera y Berutti. La causa fue caratulada como Daño y quedó bajo intervención del fiscal Manuel Cecchini.
El otro antecedente corresponde al lunes, cuando un colectivo de la misma empresa Laguna Paiva fue atacado mientras circulaba por avenida Circunvalación Oeste.
En aquella oportunidad, un elemento contundente impactó contra una de las ventanillas y destruyó el cristal. La unidad trasladaba personal policial y, pese a la violencia del impacto, no se registraron personas heridas. El chofer detuvo la marcha a la altura de calle Mendoza, cerca de un retén policial.
Roturas de ventanillas
La seguidilla de agresiones no se limita a los vehículos que circulan por Circunvalación Oeste y la Ruta Nacional 11. También se registraron ataques contra colectivos de las empresas Nece y San Cristóbal, que realizan servicios por la Ruta Provincial 70.
En esos episodios, los proyectiles provocaron roturas de ventanillas y generaron situaciones de peligro para choferes y pasajeros, que quedaron expuestos a las consecuencias de los impactos mientras las unidades se encontraban en circulación.
Otro de los sectores donde se denunciaron estas agresiones comprende la zona sur de la ciudad. Los ataques se concentraron en inmediaciones de Villa del Centenario y barrio Varadero Sarsotti, a la altura de la arenera, sobre el tramo de la ex avenida Mar Argentino. También hubo episodios en barrio San Lorenzo, en cercanías de Cilsa y antes de llegar al cruce con calle Mendoza.
Se trata de distintos puntos de circulación del transporte público donde los piedrazos vuelven a generar preocupación por el riesgo que representan para quienes utilizan diariamente esos servicios.
Una problemática reiterada
De esta manera, entre el lunes y el jueves se registraron distintos episodios contra vehículos de transporte en corredores de circulación de Santa Fe.
A los dos colectivos atacados en la zona norte, al micro agredido en Circunvalación Oeste y al camión alcanzado por las piedras sobre la Ruta Nacional 11 se suma una preocupación que excede el daño material.
Un piedrazo contra un parabrisas o una ventanilla puede provocar que un conductor pierda el dominio del vehículo, generar un siniestro vial o alcanzar a pasajeros que viajan en el interior de una unidad.
En el caso de los camiones, el riesgo también alcanza a quienes circulan en vehículos particulares por las inmediaciones.
Por ahora, en el último episodio denunciado no hubo personas lesionadas ni detenidos. La recorrida policial realizada después del aviso tampoco permitió localizar a los responsables.
Mientras tanto, los ataques vuelven a repetirse y los trabajadores del transporte quedan expuestos a una modalidad de violencia que, además de provocar destrozos, puede tener consecuencias mucho más graves.