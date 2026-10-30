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En barrio San Lorenzo: dos mujeres aprehendidas con 15 municiones de guerra

Las sospechosas, de 19 y 22 años, circulaban en una motocicleta Honda Wave sin patente cuando fueron detectadas durante un operativo preventivo. Tras una persecución, los efectivos lograron interceptarlas y encontraron las municiones en un compartimiento del rodado. Ambas terminaron aprehendidas.

Traslado de las involucradas a sede policial. Foto: GentilezaTraslado de las involucradas a sede policial. Foto: Gentileza
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El procedimiento se realizó durante la madrugada del viernes, en el marco de los controles preventivos que desarrolla la Policía de Acción Táctica dentro del IBF. Las sospechosas, de 19 y 22 años, circulaban en una Honda Wave sin patente e intentaron escapar al advertir la presencia de los uniformados. Las municiones fueron encontradas en un compartimiento del rodado.

Un operativo de prevención desplegado durante la madrugada de este viernes en barrio San Lorenzo terminó con dos mujeres aprehendidas y el secuestro de 15 municiones calibre 9 milímetros.

mujeres detenidas con municiones de guerraLas mujeres tenían en su poder 15 municiones calibre 9 mm. Foto: Gentileza

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Policía de Acción Táctica (DGPAT), en el marco de los controles diarios que se realizan dentro del IBF en ese sector de la ciudad de Santa Fe.

La intervención se inició cuando personal de la Unidad Operativa de Intervención (UOI), que efectuaba tareas de patrullaje preventivo, recibió una alerta sobre el seguimiento policial a una motocicleta cuyos ocupantes intentaban escapar.

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Al incorporarse al operativo, los agentes observaron una Honda Wave blanca en la que se desplazaban dos mujeres. El rodado circulaba sin dominio colocado, una circunstancia que llamó la atención de los uniformados.

La persecución culminó en inmediaciones de calle San José, sobre las vías del ferrocarril, entre Monseñor Zaspe y avenida General López, donde finalmente las ocupantes fueron interceptadas.

Hallazgo en la motocicleta

Una vez controlada la situación, los efectivos realizaron una requisa preventiva del vehículo. Fue entonces cuando encontraron, en el compartimiento destinado al guardado de objetos, un total de 15 cartuchos intactos calibre 9 milímetros.

mujeres detenidas con municiones de guerraLa moto donde estaban ocultas las municiones. Foto: Gentileza

Según el informe policial, 14 de esas municiones presentaban proyectiles.

El hallazgo modificó el alcance del procedimiento, que había comenzado como una intervención vinculada a la evasión de un control policial y terminó con el secuestro de material balístico.

En sede policial

Como consecuencia del operativo, fueron aprehendidas las dos mujeres que viajaban en la motocicleta, de 19 y 22 años.

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Ambas fueron trasladadas a una dependencia policial junto con el rodado y las municiones incautadas, a los fines de continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se inscribe en los dispositivos de prevención que la Policía de Acción Táctica desarrolla en barrio San Lorenzo, uno de los sectores de la ciudad donde se mantienen controles y patrullajes específicos.

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