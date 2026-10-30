Santa Fe

En barrio San Lorenzo: dos mujeres aprehendidas con 15 municiones de guerra

Las sospechosas, de 19 y 22 años, circulaban en una motocicleta Honda Wave sin patente cuando fueron detectadas durante un operativo preventivo. Tras una persecución, los efectivos lograron interceptarlas y encontraron las municiones en un compartimiento del rodado. Ambas terminaron aprehendidas.