La autopsia de Nancy Godoy, la docente de 52 años encontrada muerta en Corrientes, reveló múltiples lesiones punzocortantes y heridas compatibles con maniobras de defensa. Los resultados fueron comunicados a sus familiares por autoridades judiciales y forenses mediante una videoconferencia.
La autopsia de Nancy Godoy reveló múltiples heridas y signos de defensa
El informe determinó que la docente sufrió una muerte violenta. Investigan el uso de varias armas y realizan estudios genéticos para identificar a los responsables.
El decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González, desde la UFIC de Esquina, explicaron los hallazgos. En la causa hay cinco detenidos, tres de ellos acusados por femicidio, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Qué estableció el examen
La necropsia determinó que Godoy sufrió una “muerte extremadamente violenta”. Algunas de las heridas presentaban signos de haber sido producidas cuando todavía estaba con vida. Los especialistas identificaron lesiones en distintas partes del cuerpo, además de otras alteraciones que fueron documentadas.
El informe también señaló que la cantidad y las características de las heridas permiten inferir la utilización de varias armas. En uno de los antebrazos se observaron lesiones típicas de lucha o defensa, un elemento incorporado al análisis de las circunstancias del ataque.
Los estudios que continúan
Respecto de un posible abuso sexual, Gálvez explicó que el estado del cuerpo y las lesiones impiden determinarlo mediante el examen realizado. No obstante, continúan los procedimientos para buscar marcadores biológicos y material genético que permitan vincular a los autores con el hecho.
El abordaje incluye la colaboración de otras instituciones. El Instituto Médico Forense de Córdoba fue convocado para realizar estudios entomológicos que podrían precisar el tiempo de muerte. También participa el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.
La información a los familiares
La familia asistió a la videoconferencia acompañada por sus abogados. Durante el encuentro, Gálvez expuso los resultados con lenguaje accesible y respondió sobre el alcance de las pericias, las limitaciones del examen y los análisis complementarios que todavía se encuentran en desarrollo.
Las fuentes judiciales señalaron que el especialista advirtió que las versiones ajenas a lo comunicado en esa reunión no reflejan los hallazgos del instituto. Los estudios pendientes buscan aportar mayor precisión sobre el momento del fallecimiento y obtener elementos genéticos para la investigación.