Cinco personas permanecen detenidas por el femicidio de Nancy Godoy, la docente de una escuela rural de Corrientes cuyo cuerpo fue encontrado después de permanecer desaparecida desde el 7 de octubre. Cuatro sospechosos están imputados por el homicidio, mientras que el quinto enfrenta cargos por falso testimonio.
Crimen de Nancy Godoy: quiénes son los cinco detenidos y qué rol cumplió cada uno
La investigación reúne testimonios, prendas secuestradas y peritajes genéticos para esclarecer el asesinato de la docente rural y determinar las responsabilidades de los acusados.
La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Los acusados cumplen prisión preventiva mientras la Justicia analiza testimonios, comunicaciones y resultados de peritajes para reconstruir lo ocurrido y determinar la responsabilidad de cada uno.
Quiénes son los principales acusados
Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, es capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la Escuela Rural N.º 626, en la que Godoy trabajaba como directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio.
Testigos lo ubicaron en una construcción rural situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición. En ese lugar, donde solía dormir, los investigadores encontraron prendas quemadas que fueron secuestradas para realizar estudios genéticos.
Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también trabaja como capataz vinculado a la estancia. Fue detenido el 22 de octubre y está acusado como coautor del crimen. Por el momento, no trascendieron detalles específicos sobre la participación que se le atribuye.
Nahuel Rojas fue detenido inicialmente junto con su pareja, Rosa Leguizamón, bajo sospecha de encubrimiento agravado. Con el avance de la investigación, la Fiscalía modificó la imputación y lo acusó como coautor material del femicidio. También permanece bajo prisión preventiva.
Las sospechas sobre Rosa Leguizamón
Rosa Leguizamón es la única mujer acusada por el homicidio. La Fiscalía le atribuye participación como coautora y sostiene que fue una de las últimas personas que vio a Godoy antes de su desaparición.
Una de las hipótesis apunta a un posible engaño relacionado con un supuesto viaje de la docente a la ciudad de Esquina. Según la investigación, Leguizamón le habría dado información falsa sobre las posibilidades de concretarlo. También se detectaron inconsistencias en torno a una fiesta de doma a la que Godoy debía asistir en Sauce.
Durante un allanamiento en su vivienda, los efectivos secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían haber pertenecido a la docente. La mujer continúa detenida y, según la información disponible, podría declarar este viernes.
El quinto detenido
Ernesto Ezequiel Bordón, peón rural, es el único de los cinco detenidos que no está imputado por el homicidio. La acusación en su contra es por falso testimonio.
En una declaración inicial ante la Policía, afirmó que Godoy había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado. Más tarde se retractó de esa versión.
Su abogado denunció que el hombre habría sufrido presiones y maltratos durante su detención, y cuestionó la validez de sus dichos ante los investigadores.
En la vivienda de Bordón se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los peritajes deberán determinar si corresponden a sangre humana y si los elementos tienen relación con el crimen.