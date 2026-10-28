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Maximiliano Pullaro
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Colón
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Corrientes

Encontraron sin vida a Nancy Godoy, la docente que buscaban desde principios de octubre

El hallazgo fue confirmado este miércoles. La investigación tiene tres detenidos imputados por femicidio y otras dos personas acusadas por distintos delitos.

Nancy Godoy permanecía desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes.Nancy Godoy permanecía desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes.
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Nancy Godoy, la docente que permanecía desaparecida desde principios de octubre en Corrientes, fue encontrada sin vida este miércoles 28. El hallazgo fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas, mientras la investigación mantiene a tres hombres detenidos e imputados por femicidio.

En el marco de la búsqueda, la Policía provincial había localizado prendas quemadas en la tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza, uno de los acusados. Los elementos fueron sometidos a pericias para obtener información relevante para el expediente.

Los investigadores buscan esclarecer qué ocurrió con Nancy Godoy, desaparecida en Corrientes.Tres hombres están detenidos e imputados por femicidio en la investigación por la docente.

Los detenidos por el caso

Además de Zarza, están detenidos Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. Los tres se encuentran imputados por el delito de femicidio. A Zarza y Sandoval se les había dictado prisión preventiva sin plazo, de acuerdo con la información difundida sobre la causa.

La investigación también alcanza a Rosa Leguizamón, acusada por homicidio simple, y a Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. Las imputaciones corresponden a distintas actuaciones dentro del expediente abierto por la desaparición y muerte de la docente.

La Justicia realizará este martes una inspección ocular en los principales escenarios vinculados a la desaparición de LoanLa Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas que fueron sometidas a pericias.

Las pericias realizadas

El hallazgo de las prendas quemadas había motivado la intervención de especialistas de la Policía de Corrientes. Las tareas se concentraron en analizar esos elementos y determinar si podían aportar indicios sobre lo ocurrido con Godoy desde que se perdió contacto con ella.

La confirmación de su muerte se conoció este miércoles, después de varias semanas de búsqueda. La información difundida no precisó el lugar donde fue encontrado el cuerpo ni las circunstancias del hallazgo, y tampoco detalló resultados de estudios sobre la causa del fallecimiento.

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