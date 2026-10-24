Buscada en Corrientes

Desaparición de Nancy Godoy: qué delitos les imputaron a los cinco detenidos

La Fiscalía de Esquina ordenó que todos permanezcan presos mientras continúa la búsqueda de la docente correntina. La familia cuestionó la calificación legal asignada a una de las acusadas y sostiene que se trató de un femicidio.