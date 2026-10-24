La Fiscalía realizó este viernes las audiencias de imputación contra las cinco personas detenidas en el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Godoy, en Corrientes. Todos quedaron bajo prisión preventiva sin plazo mientras continúa la búsqueda de la docente.
Desaparición de Nancy Godoy: qué delitos les imputaron a los cinco detenidos
La Fiscalía de Esquina ordenó que todos permanezcan presos mientras continúa la búsqueda de la docente correntina. La familia cuestionó la calificación legal asignada a una de las acusadas y sostiene que se trató de un femicidio.
Las audiencias comenzaron en la Fiscalía de Esquina. La primera en comparecer fue Rosa Leguizamón, a quien le atribuyeron el delito de homicidio simple. Luego fue el turno de Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas, quienes fueron imputados como coautores de femicidio.
Por su parte, Ezequiel Bordón, el primer detenido en la causa, fue acusado de falso testimonio.
Prisión preventiva
Tras las audiencias, los acusadores dispusieron la prisión preventiva sin plazo para los cinco detenidos. La medida se mantendrá mientras avanza la investigación por la desaparición de Godoy.
La causa continúa abierta y la búsqueda de la docente sigue en marcha.
Cuestionamientos de la familia
Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy Godoy, habló con los medios después de la primera audiencia y manifestó su desacuerdo con la calificación legal asignada a Leguizamón.
“Interpretamos que fue un femicidio, pero la Fiscalía la acusó de homicidio simple”, sostuvo el letrado, al señalar que la imputación es provisoria.
La hipótesis sobre el móvil del crimen
Briend también se refirió a las circunstancias que se investigan y afirmó que, desde la perspectiva de la familia, habría un móvil detrás del hecho.
“Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado”, expresó.
Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer qué ocurrió con Nancy Godoy y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.