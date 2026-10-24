Una joven de 29 años fue encontrada asesinada en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. La Justicia investiga el crimen como un posible femicidio y busca identificar al responsable. La investigación comenzó a tomar forma luego de que recolectores de residuos encontraran una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor.
Hallaron una valija con sangre en la basura y descubrieron el crimen de una joven en Córdoba
La víctima tenía 29 años, vivía sola y había perdido contacto con una amiga días antes del hallazgo. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad para identificar al hombre que habría ingresado al edificio.
La víctima fue identificada como Daniela Villalba. Su cuerpo fue hallado el miércoles en una vivienda ubicada sobre el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras. Según las primeras informaciones, presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos. Estaba acostada en una cama y cubierta con sábanas.
La valija con sangre
El martes 20 de octubre, trabajadores de recolección de residuos encontraron una valija con rastros de sangre y una peluca en un contenedor situado en la esquina de La Rioja y Sucre.
Dentro del equipaje había un nombre que coincidía con el de una mujer cuya desaparición había sido denunciada por una amiga. La mujer había perdido contacto con Villalba desde el lunes y, ante la imposibilidad de comunicarse con ella, decidió alertar sobre la situación.
El cruce de esos datos condujo a los investigadores hasta el departamento de la joven, donde finalmente encontraron el cuerpo.
Quién era la víctima
Villalba vivía sola y se había mudado al inmueble hacía aproximadamente tres semanas. Trabajaba en un local de indumentaria de la zona y tenía un hijo que vivía con su padre.
Por el momento, los investigadores buscan reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió antes del asesinato.
La investigación
La causa está a cargo del fiscal de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno, Pablo Camacho, quien intenta establecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable.
Entre las medidas dispuestas, se analizan las cámaras de seguridad del edificio y de las inmediaciones para reconstruir los movimientos previos y posteriores al asesinato.
El celular de la víctima todavía no fue encontrado y se sospecha que habría sido sustraído del departamento. Además, las imágenes relevadas hasta el momento orientaron la investigación hacia un hombre que habría ingresado al edificio y luego se habría retirado. Sin embargo, su identidad y su eventual responsabilidad en el crimen aún deben ser determinadas.