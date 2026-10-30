Al menos dos ataques a tiros se registraron entre la tarde y el atardecer del jueves 29 de octubre en la zona oeste de Rosario. Ambos fueron sobre calle Felipe Moré, entre el 3100 y el 3300. En uno de ellos, un adolescente recibió un impacto de bala en la cabeza y en el otro, una mujer fue baleada en una pierna.
Rosario: una mujer y un adolescente fueron heridos durante balaceras en la zona oeste
Los ataques ocurrieron en una misma calle de barrio Triángulo. El menor recibió un disparo en el cráneo y quedó internado en estado delicado.
Uno de los ataques se produjo en inmediaciones de Felipe Moré y Gaboto en el atardecer del jueves. Vecinos alertaron al 911 que se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida. Cuando personal policial fue hasta el lugar, residentes en la zona les dijeron que se habían llevado en un auto a un adolescente hasta el hospital de niños Víctor Vilela.
Desde el centro asistencial ubicado en barrio Hospitales se informó que había ingresado un joven de 15 años con una herida de arma de fuego en el cráneo. El herido fue atendido en el sector de guardia y quedó internado, con pronóstico reservado.
En el lugar donde se presume ocurrió el ataque, personal policial encontró al menos 5 vainas servidas, que fueron enviadas a peritar. Sobre los atacantes, se indicó que eran al menos 3 personas que estaban a pie y, luego de la balacera, se fueron corriendo hacia el sector de vías que divide barrio Triángulo y Villa Banana.
El otro ataque se produjo en cercanías de Felipe Moré y Lejarza, a menos de 3 cuadras, en los primeros minutos de la tarde del jueves.
Voceros policiales señalaron que una mujer de 36 años recibió un disparo en una pierna en el marco de una balacera contra una vivienda ubicada sobre calle Felipe Moré. La mujer –que se presume iba caminando por la vereda cuando ocurrió el ataque a tiros– fue llevada en un auto al policlínico San Martín, donde recibió las primeras curaciones y luego fue trasladada hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), para una mejor atención. Sobre los autores de la balacera, se indicó que movilizaban en un auto, cuyas características no fueron aportadas.