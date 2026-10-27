Un hombre de 32 años fue asesinado a tiros en la tarde de este martes 27 en una calle de la zona noroeste de Rosario. Ya son 10 los crímenes registrados durante el mes de octubre.
Rosario: fatal pelea entre vecinos en la zona noroeste
Un hombre de 32 años murió luego de ser atacado a tiros en barrio La Bombacha, a metros del arroyo Ludueña. Es el décimo homicidio que se registra en el mes de octubre.
El hecho se produjo alrededor de las 15:30 en inmediaciones de Juan B. Justo al 8500, de barrio La Bombacha.
Voceros policiales señalaron que, en base a testimonios de residentes en la zona, se venía registrando un conflicto entre varias personas, que fue escalando en las últimas jornadas. Finalmente, en las primeras horas de la tarde de este martes, se produjo una pelea y posterior balacera.
Como consecuencia del ataque a tiros, un hombre de 32 años, identificado como Diego F., recibió al menos dos disparos, uno en el cráneo y otro en el pecho, y fue llevado en un auto hasta el policlínico San Martín, donde llegó sin signos vitales y pese al esfuerzo del personal médico, falleció.
Personal policial fue hasta la zona y luego de escuchar el testimonio de varias personas, arrestó a dos jóvenes, Ezequiel P., de 28 años y Brian P., de 26.